  • Новость часаНачалось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы
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    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    15 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    11 комментариев
    8 мая 2025, 01:51 • Новости дня

    Стало известно о низкой поддержке роста оборонных расходов Британии

    Только треть британцев поддержали увеличение оборонных расходов по опросу

    Tекст: Денис Тельманов

    Результаты опроса показали, что лишь треть жителей Британии одобрили существенное повышение трат на оборону, а почти половина выступила против.

    Опрос, проведенный компанией Focaldata с 30 апреля по 2 мая, показал, что только 35% британцев поддерживают увеличение оборонных расходов, сообщает The Times. Согласно данным опроса, 30% опрошенных выступили за сохранение текущего уровня расходов в 2,3% от ВВП, а 21% высказались за сокращение военных трат ради финансирования иных статей бюджета.

    Идею повышения оборонных расходов до 3,5% ВВП одобрили 36% респондентов, тогда как против этого выступили 45%. Приверженцами увеличения трат, как отмечается, чаще становились пожилые мужчины с высокой политической активностью.

    Представитель Focaldata Джеймс Канагусуриам заявил: «Отношение британской общественности к росту оборонных расходов отличает скорее осторожный и неоднозначный подход, чем убежденность в необходимости такого шага». Он также отметил, что уровень поддержки быстро снижается, когда речь заходит о перераспределении средств между статьями бюджета.

    Перед лейбористским правительством стоит задача объяснить гражданам пользу роста оборонных расходов для экономики и занятости. Крайне левая Партия зеленых и популистская Reform UK скептически относятся к планам по увеличению трат и готовы использовать это в предвыборной борьбе. Канагусуриам подчеркнул, что оборона перестала быть объединяющей темой и теперь может углубить политические разногласия в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о намерении увеличить долю ВВП на оборону до 2,5% к 2027 году, что приведет к росту расходов на 13,4 млрд фунтов ежегодно.

    Британские власти начали пересмотр секретного плана действий на случай нападения другого государства, который был разработан 20 лет назад. Бывший министр обороны Британии Майкл Хезелтайн призвал Европу создать собственную оборонную структуру на случай, если НАТО станет недоступным.

    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

    Коментарии (16)
    6 мая 2025, 03:52 • Новости дня
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    @ James Manning/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время парада в Лондоне, посвященного 80-летию Победы, украинские военные прошли по конскому навозу, как и остальные участники парада, сообщают СМИ.

    Соответствующее видео опубликовано RT.


    В начале парада шел большой кавалерийский расчет, за которым двигались пешие колонны, включая военных с Украины. Отмечается, что украинские военные шли не в ногу, при этом конский навоз оказался прямо на пути марширующих. Та же ситуация произошла и с другими участниками парада, передает РИА «Новости».

    Дополнительно отмечается неудачный выбор полотна для украинского флага: его длина оказалась слишком большой, из-за чего государственный символ практически волочился по земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти вывели на парад настоящих нацистов.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    США пересмотрели расходы на военную технику из-за российских дронов

    Министр армии США сообщил о пересмотре военных затрат из-за российских дронов

    США пересмотрели расходы на военную технику из-за российских дронов
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военное ведомство США ставит под сомнение эффективность затрат на дорогостоящую технику в связи с массовым применением российских беспилотников.

    Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что власти страны вынуждены пересматривать расходы на военную технику из-за развития российских беспилотников, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация вынуждает Пентагон переосмыслить стоимость закупаемого вооружения. Дрисколл подчеркнул, что остается актуальным вопрос о целесообразности приобретения дорогостоящей техники, которую можно уничтожить относительно дешёвыми устройствами.

    Дрисколл отметил: «Мы продолжаем создавать и приобретать эти искусные машины, которые могут быть уничтожены с помощью крайне дешевых дронов, и, если... Россия произвела миллион дронов за последние 12 месяцев, это просто вынуждает нас переосмыслить стоимость того, что мы приобретаем». Министр уточнил, что США не могут себе позволить покупать технику за несколько миллионов долларов, если «дрон за 800 долларов» способен ее уничтожить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США распорядился сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами минимум на 20%. Президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования программы ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Министерство обороны США выделило 18,4 млрд долларов на покупку двух атомных подлодок типа «Вирджиния».

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    6 мая 2025, 07:19 • Новости дня
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Перед Днем Победы очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» были направлены в войска концерном «Уралвагонзавод».

    Пресс-служба предприятия сообщила, что отправление совпало с подготовкой ко Дню Победы, а лично проводить танки на место отправки приехал легендарный Т-34-85, передает ТАСС.

    По информации пресс-службы, за последние три года специалисты Уралвагонзавода внесли порядка 200 изменений в конструкцию танков. Модернизации коснулись их боевых и технических характеристик – была усилена мощь, защищенность и подвижность.

    Среди нововведений отмечаются средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников, специальные сетки против FPV-дронов и резиноармированная защита, устанавливаемая на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек.

    Представители Уралвагонзавода подчеркнули, что эти танки существенно отличаются от поставлявшихся до начала спецоперации на Украине.

    Ранее УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего. В частности, танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС и беспилотниками, запускаемыми с борта.

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    6 мая 2025, 13:05 • Новости дня
    Захарова высмеяла планы Британии о подготовке к войне с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась с сарказмом о предполагаемых планах Лондона готовиться к военному конфликту, упомянув экс-премьеров Британии в ироничном ключе.

    Мария Захарова иронично отреагировала на сообщения о тайной подготовке Британии к войне с Россией. В своем Telegram-канале Захарова вспомнила публикацию The Telegraph, в которой говорилось, что в Лондоне тайно обсуждают сценарии прямого военного столкновения с Москвой, опасаясь недостаточной готовности страны.

    Дипломат высмеяла экс-премьеров Британии, заявив: «Оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и, конечно, ученых. Лиз Трас на танке будет прикрывать свой тыл. Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех Тереза Мэй танцем и байками про «новичок».

    Захарова также прикрепила мем-фотографии бывших британских лидеров, которые активно распространяются в интернете. Таким образом дипломат подчеркнула, что угрозы Лондона выглядят для Москвы комично и неубедительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии инициировали пересмотр секретного плана действий двадцатилетней давности на случай нападения другого государства. Россия продолжает двигаться вперед, несмотря на попытки Британии нанести ей стратегическое поражение.

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    6 мая 2025, 17:32 • Новости дня
    India Today назвала сроки получения фрегата-невидимки из России

    India Today: Россия передаст Индии фрегат Tamal с системой BrahMos 28 мая

    India Today назвала сроки получения фрегата-невидимки из России
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Передовой фрегат Tamal, построенный на российской верфи и оснащен системой BrahMos, будет передан Индии для укрепления морского потенциала страны в конце мая, пишет India Today.

    Передача новейшего фрегата Tamal со сверхзвуковыми ракетами BrahMos индийскому флоту состоится 28 мая, пишет India Today, уточняя, что представители ВМС Индии участвовали в ходовых испытаниях корабля на российской верфи «Янтарь», где индийский экипаж проходил подготовку и оценивал возможности судна.

    Tamal оснащен современными средствами противолодочной обороны, торпедными и ракетными комплексами, сверхзвуковыми ракетами BrahMos. Его конструкция с применением стелс-технологии затрудняет обнаружение радарами противника. На борту предусмотрено размещение многоцелевого вертолета.

    Построенный на российской верфи «Янтарь», этот фрегат-невидимка является частью российско-индийского соглашения 2016 года о строительстве четырех малозаметных фрегатов класса «Талвар», два из которых строятся в России, еще два в Индии.

    «Ожидается, что второй фрегат, построенный Россией в рамках этой сделки будет официально передан ВМС Индии к июню 2025 года. Источники India Today подтвердили, что фрегат передадут Индии 28 мая», – пишет газета.

    ВМС Индии эксплуатируют фрегаты класса «Талвар» с 2003 года, сейчас в строю находятся шесть кораблей, четыре из них уже оснащены ракетами BrahMos, еще два проходят модернизацию.

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов отметил успешное развитие военного сотрудничества с Индией в многосторонних форматах и двусторонних отношениях, подчеркнув роль доверительных отношений лидеров.

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    6 мая 2025, 06:34 • Новости дня
    Власти Британии начали обновлять план действий на случай войны

    Telegraph сообщила об обновлении Британией плана действий на случай войны

    Власти Британии начали обновлять план действий на случай войны
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британские власти инициировали пересмотр секретного плана действий 20-летней давности на случай нападения другого государства на Великобританию, сообщает Telegraph.

    Как пишет Telegraph, чиновникам велели обновить план действий при чрезвычайных ситуациях на фоне растущих опасений относительно недостаточной военной готовности Великобритании, передает РИА «Новости».

    «В обновленном варианте секретного «плана внутренней обороны» будет изложена стратегия на первые дни после удара», – пишет издание.

    В документе описывается, как власти будут реагировать на объявление войны, а также порядок размещения кабинета министров и королевской семьи в защищенных укрытиях, организация вещания и накопление ресурсов.

    Согласно данным газеты, план учитывает сценарии удара по Великобритании неядерными и ядерными ракетами, а также кибератаки. Документ, скорее всего, останется засекреченным.

    В нем, как пишет Telegraph, будут изложены рекомендации премьер-министру и членам правительства по управлению страной в военное время и указания по использованию специальных бункеров на Даунинг-стрит или вне Лондона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году в Германии опубликовали план бундесвера по подготовке к конфликту между Россией и НАТО. ЕС и Британия решили подписать пакт о безопасности и обороне.

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    7 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    В США назвали бесполезными и рискованными новые поставки Patriot Украине

    Unherd: Отправлять Украине дополнительные системы Patriot рискованно и бесполезно

    Tекст: Ирма Каплан

    Договоренность о передаче дополнительной системы Patriot Украине предполагает поставку не ранее лета, а модернизация займет еще несколько месяцев, поэтому никакой пользы или влияния на фронтовую обстановку это не окажет, пишет Unherd.

    Отправлять Украине дополнительные системы Patriot – одновременно бесполезно и рискованно, потому что функционировать она начнет спустя месяцы, а ситуацию на фронте не изменит никак, уверена военный эксперт Дженнифер Кавана, о чем пишет в статье для британского портала Unherd.

    «Стратегия не сработает. Отправка дополнительных средств ПВО на Украину не только не окажет давления на Россию, но и не окажет существенной помощи Украине ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Что еще хуже, это решение углубляет участие США в конфликте и тратит больше ресурсов на войну», – говорится в статье.

    По мнению автора, у Вашингтона ограниченные рычаги воздействия на Россию, которая имеет военное преимущество. Дополнительные санкции, которыми пригрозил американский президент Дональд Трамп, вряд ли изменят расчеты российского лидера, США не смогут увеличить военную помощь Украине, так как их запасы уже истощены.

    «Еще одна система Patriot внутри Украины кардинально не изменит ход войны. Россия уже продемонстрировала способность подавлять Patriot с помощью беспилотников и недорогих ракет. В ближайшей перспективе оборонительные способности Украины не изменятся», – подчеркивает автор.

    Военный эксперт напоминает, что система ПВО поступит на вооружение не сразу, потребуется ее модернизация, которая займет несколько месяцев. Глобальная нехватка ракет-перехватчиков будет по-прежнему ограничивать ее эффективность, независимо от развертывания. И, наконец, от систем противовоздушной обороны мало пользы без надежных запасов необходимых им ракет, резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО. При этом New York Times сообщала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    Напомним, что США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, тогда как Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

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    7 мая 2025, 09:41 • Новости дня
    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны в ближайшие годы

    Guardian: Жители США и Европы выразили опасения из-за мировой войны в ближайшие годы

    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны в ближайшие годы
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Опросы общественного мнения показали, что многие американцы и западноевропейцы опасаются глобального разрушительного конфликта в течение ближайшего десятилетия, пишет Guardian.

    Опросы общественного мнения показали, что американцы и западноевропейцы, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, опасаются еще более разрушительного третьего  глобального конфликта в ближайшее десятилетие, а вероятной причиной его считается напряженность в отношениях с Россией, пишет британская Guardian.

    Опрос компании YouGov показал, что подавляющее большинство населения считает события во время и до Второй мировой войны актуальными сегодня, поэтому о них необходимо рассказывать молодому поколению.

    «От 41% до 55% респондентов в пяти опрошенных европейских странах: Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, заявили, что, по их мнению, новая мировая война очень или довольно вероятна в ближайшие 5-10 лет, и это мнение разделяют 45% американцев», – сказано в отчете.

    Большинство респондентов (от 68% до 76%) признались, что в любом новом конфликте ожидают применения ядерного оружия, а от 57% до 73% заявили, что третья мировая война приведет к большим человеческим жертвам, чем в 1939-1945 годах. Многие (от 25% до 44%) считали, что это убьет большинство людей в мире.

    Три четверти западноевропейцев и почти 70% американцев считают Россию наиболее вероятной причиной нового мирового конфликта. Значительное число опрошенных видит угрозу в исламском терроризме и напряженных отношениях с США. В частности, большинство жителей Испании, Германии и Франции рассматривают отношения с Вашингтоном как риск для мира в Европе.

    Почти 90% жителей Запада считают важным преподавание истории Второй мировой войны в школах, а 72-87% отмечают актуальность этих событий для современности. Вклад США в победу над нацизмом преувеличивают 40-52% опрошенных, тогда как роль Советского Союза отмечают лишь 17-28% респондентов, отмечено в результатах опроса.

    Компания YouGov опрашивала респондентов 3-16 апреля 2025 года. Среди более чем семи тыс. взрослых жителей нескольких стран – 1622 гражданина Великобритании, 1081 – Франции, 2318 – Германии, 1023 – Италии, 1051 – Испании и 1152 гражданина США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что руководство США высказывается против развития глобального военного конфликта. Кроме того, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что планы по введению на Украину военного контингента под видом миротворцев грозят прямым столкновением НАТО и России, что может обернуться третьей мировой войной.

    При этом генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на международной научно-практической конференции «Вклад народов государств – членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне» в Центральном музее Вооруженных сил России в апреле отмечал, что период нынешних перемен в мировой политике сопровождается угрозой нового масштабного военного конфликта с учетом наличия ядерного оружия.

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    5 мая 2025, 16:43 • Новости дня
    Эксперт рассказал об особенностях новейшего американского истребителя F-47

    19FortyFive: Истребитель Boeing F-47 станет посланием России и Китаю

    Tекст: Ирма Каплан

    Радикальный дизайн нового истребителя F-47 от Boeing несет послание всем странам на Земле, считает автор материала о будущем самолете, бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн.

    Доступные визуализации нового истребителя-невидимки шестого поколения Boeing F-47 говорят о том, что своим радикальным дизайном он несет послание всем странам, особенно России и Китаю, считает бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн, написавший для 19FortyFive обзорную статью.

    Осборн отмечает дизайн истребителя необычной формы, без хвоста и с небольшой уткой, что  повышает устойчивость и маневренность. Утка – это аэродинамическая схема, при которой у самолета горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла.

    «Утка добавляет устойчивости траектории полета, больше "подъемной силы" к верхним частям фюзеляжа, направляя поток воздуха, что, как объясняют ученые, обеспечивает большую маневренность на более низких скоростях. Но сами по себе эти структуры не обязательно ограничивают скорость, а могут даже повысить маневренность», – отмечает автор.

    Рассуждая о конструкции самолетов, он упоминает о том, что у F-35 и F-22 нет переднего оперения, как и у российского Су-57 или китайского J-35, но у истребителя-невидимки пятого поколения J-20 китайских ВВС переднее оперение есть. И хотя оно может увеличить сопротивление, степень, в которой это происходит, во многом зависит от его расположения и размера.

    К тому же на изображениях F-47 оперение кажется меньше, закругленным, что органичнее  вписывается в фюзеляж. Плавная конфигурация уток F-47 может быть разработана так, чтобы обеспечить их стабилизирующее преимущество без ущерба для скрытности, а отсутствие хвостового оперения может значительно повысить скрытность.

    «Эта особенность отражает саму суть того прорыва, который представляет собой F-47, поскольку инженеры, возможно, нашли способ вывести скрытность на новый уровень без ущерба для маневренности и способности вести воздушный бой на максимальной скорости», – отмечает Осборн.

    По мнению автора статьи, благодаря оригинальной конструкции, F-47 легко сможет завоевать превосходство в воздушном бою.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о присуждении компании Boeing контракта на создание истребителя F-47 шестого поколения, который уже почти пять лет проходит тайные испытания.

    Кроме того, авторы обзора российского самолета Ту-160 назвали его мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям, несмотря на то что ВВС некоторых стран делают ставку на самолеты-невидимки.

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    6 мая 2025, 03:19 • Новости дня
    Захарова упрекнула Британию в ошибочной тактике по отношению к России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжает двигаться вперед, несмотря на попытки Великобритании «из века в век» нанести ей стратегическое поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Захарова прокомментировала участие украинских военных в лондонском параде, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, передает РИА «Новости».

    «Не ту тактику Британия выбирает из века в век. Пока они думают как нам, с новыми технологическими возможностями, применяя техники интриги и провокации, в очередной раз объявить некое стратегическое поражение и его попытаться реализовать, Россия идет вперед», – заявила Захарова.

    Она выразила мнение, что украинские военные, которые маршировали по Лондону, действуют по британскому, англосаксонскому заказу, который ставит целью попытку нанесения стратегического поражения России.

    Она отметила, что британские власти в попытке нанести России стратегическое поражение решили провести по Трафальгарской площади настоящих нацистов – вооруженных британским оружием террористов и боевиков.

    Захарова напомнила, что на протяжении истории Россия «переламывает» все, что делает Британия: одерживает победы, возглавляет процесс деколонизации, а также запускает в космос спутник и первого космонавта. Дипломат добавила, что Британия выбрала «не ту» тактику: «А если бы ту выбрали, тоже были бы в космосе».

    Она отметила, что западный индивидуализм не способен понять людей в России, где «не каждый сам за себя». Захарова заявила: ««Мы за всех, за правду, друг за друга». «Они не понимают, что для нас встать за товарища, за страну вне зависимости от угрозы – это не просто дело чести, это дело жизни, смысл нашего существования», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Reform UK запретила вывешивать иностранные флаги, включая украинский, на зданиях контролируемых ею советов в Англии. Замминистра обороны Британии Алистер Карнс подверг критике инициативу партии Reform UK. Карнс подчеркнул, что подобные меры «посылают неверный сигнал» в обществе, особенно на фоне празднований 80-летия Победы, в которых участвовали украинские военные.

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    5 мая 2025, 22:44 • Новости дня
    В минобороны Британии осудили запрет флагов Украины на государственных зданиях

    Tекст: Антон Антонов

    Замминистра обороны Великобритании Алистер Карнс подверг критике инициативу партии Reform UK, запрещающую вывешивать на зданиях подконтрольных ей местных советов иностранные флаги, включая украинские, сообщает Sky News.

    Карнс подчеркнул, что подобные меры «посылают неверный сигнал» в обществе, особенно на фоне празднований 80-летия Победы, в которых участвовали украинские военные. По его словам, запрет является «неприемлемым», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Он добавил, что поддерживает дальнейшее размещение украинских флагов на государственных зданиях, считая это проявлением солидарности не только с украинцами, но и с европейскими и всеми западными союзниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Reform UK запретила вывешивать иностранные флаги, включая украинский, на зданиях контролируемых ею советов в Англии. По итогам региональных выборов 1 мая партия Reform UK получила лучший результат среди всех партий, завоевав контроль над десятью советами из 23 и проведя в органы местного самоуправления 677 депутатов. До этих выборов у партии не было депутатов в соответствующих муниципалитетах.

    Как считают британские СМИ, партия Reform UK впервые в истории может опередить Лейбористскую и Консервативную партии и на парламентских выборах в Британии.

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    5 мая 2025, 20:54 • Новости дня
    Британская партия запретила флаги Украины на зданиях подконтрольных советов

    Британская Reform UK запретила флаги Украины на зданиях подконтрольных советов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия Reform UK после успеха на выборах запретила вывешивать иностранные флаги, включая украинский, на зданиях контролируемых ею советов в Англии.

    О введении запрета на иностранные флаги сообщил председатель партии Reform UK Зия Юсуф в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Он уточнил, что на подконтрольных Reform UK региональных советах вскоре будет разрешено вывешивать только государственный флаг Британии или флаг Святого Георгия. В его сообщении подчеркивалось, что никаких других флагов, в том числе украинского, поднимать на флагштоках и размещать в зданиях будет нельзя.

    Решение партии вызвало общественную полемику. Депутат от Лейбористской партии Майк Тапп раскритиковал запрет, заявив, что он был введен в дни празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. По словам Таппа, «это первое действие Reform UK после победы на выборах – запрет флага Украины на зданиях муниципалитетов». Он обвинил партию в работе в интересах Москвы и призвал отменить запрет.

    В ответ на критику представители Reform UK уточнили, что, помимо двух главных флагов, над советами разрешается вывешивать также флаги графств, в которых расположены органы местного самоуправления.

    По итогам региональных выборов 1 мая партия Reform UK получила лучший результат среди всех партий, завоевав контроль над 10 советами из 23 и проведя в органы местного самоуправления 677 депутатов. До этих выборов у партии не было депутатов в соответствующих муниципалитетах.

    Ранее в Польше сорвали украинский флаг со здания мэрии.

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    7 мая 2025, 22:10 • Новости дня
    Мобилизованные 116-й бригады ВСУ массово покинули свои позиции

    Стало известно о массовом дезертирстве из 116-й бригады теробороны Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области военнослужащие 116-й бригады теробороны начали массово оставлять позиции из-за недовольства командованием и отсутствием обеспечения.

    Мобилизованные в 116-ю бригаду территориальной обороны Украины массово покидают позиции, передает РИА «Новости». Причинами дезертирства называют бездарное командование, нехватку боекомплекта и провианта. Среди военнослужащих бригады растет разочарование украинскими властями.

    По словам источника РИА «Новости» из антифашистского подполья, многие бойцы открыто призывают других мобилизованных следовать их примеру. «Киев использует 116-ю бригаду ТРО в качестве пушечного мяса», – заявил собеседник агентства. Он также отметил, что военнослужащие убеждают гражданских в том, что их настоящий враг находится не в Москве, а в Киеве и Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные покинули свои позиции в районе Новой Кругляковки в Харьковской области после попадания под дружественный минометный огонь. Подразделения Украины также оставили свои позиции у Белогоровки в ЛНР из-за давления российских бойцов и нехватки боеприпасов. Наемники из Колумбии начали покидать Вооруженные силы Украины на фоне ухудшения ситуации на фронте.

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    6 мая 2025, 08:24 • Новости дня
    Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию

    Украинские пленные пригрозили после обмена отомстить сотрудникам ТЦК

    Tекст: Ирма Каплан

    Большинство украинских военнопленных рассказали о желании расправиться с работниками военкоматов, причастными к их насильственной мобилизации.

    Большинство украинских военнопленных признаются, что мобилизованы насильно, и после обмена готовы мстить сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), передает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

    Он рассказал, что военнопленные в грубых и матерных выражениях высказываются о тех, кто их мобилизовал. Некоторые нашли домашние адреса «людоловов» и без стеснения заявляют, что в случае обмена придут «в гости» к работникам бывших военкоматов.

    Представитель силовых структур добавил, что пленные испытывают ненависть к Владимиру Зеленскому и действующей власти в Киеве, а об их желании воевать говорит тот факт, что в  начале мая на сумском направлении группа бойцов Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен российским военным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главу ТЦК с Западной Украины Юрия Ковалюка, заявлявшего, что тот не отпустит служить сына в армию, отправили служить в ВСУ.

    До этого в одном из киевских ТЦК мобилизованных украинцев начали привязывать к кроватям, чтобы пресечь возможные побеги. В помощь военкомам датские власти отправили на Украину автомобили для военкоматов с датчиками слежения за включенными мобильными телефонами.

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