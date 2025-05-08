Стало известно о низкой поддержке роста оборонных расходов Британии

Только треть британцев поддержали увеличение оборонных расходов по опросу

Tекст: Денис Тельманов

Опрос, проведенный компанией Focaldata с 30 апреля по 2 мая, показал, что только 35% британцев поддерживают увеличение оборонных расходов, сообщает The Times. Согласно данным опроса, 30% опрошенных выступили за сохранение текущего уровня расходов в 2,3% от ВВП, а 21% высказались за сокращение военных трат ради финансирования иных статей бюджета.

Идею повышения оборонных расходов до 3,5% ВВП одобрили 36% респондентов, тогда как против этого выступили 45%. Приверженцами увеличения трат, как отмечается, чаще становились пожилые мужчины с высокой политической активностью.

Представитель Focaldata Джеймс Канагусуриам заявил: «Отношение британской общественности к росту оборонных расходов отличает скорее осторожный и неоднозначный подход, чем убежденность в необходимости такого шага». Он также отметил, что уровень поддержки быстро снижается, когда речь заходит о перераспределении средств между статьями бюджета.

Перед лейбористским правительством стоит задача объяснить гражданам пользу роста оборонных расходов для экономики и занятости. Крайне левая Партия зеленых и популистская Reform UK скептически относятся к планам по увеличению трат и готовы использовать это в предвыборной борьбе. Канагусуриам подчеркнул, что оборона перестала быть объединяющей темой и теперь может углубить политические разногласия в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о намерении увеличить долю ВВП на оборону до 2,5% к 2027 году, что приведет к росту расходов на 13,4 млрд фунтов ежегодно.

Британские власти начали пересмотр секретного плана действий на случай нападения другого государства, который был разработан 20 лет назад. Бывший министр обороны Британии Майкл Хезелтайн призвал Европу создать собственную оборонную структуру на случай, если НАТО станет недоступным.