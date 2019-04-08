Мединский оценил изменение меры пресечения Серебренникову

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что положительно относится к изменению меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову.

«Конечно, я отношусь к этому положительно, поскольку подобные жесткие меры ограничения свободы при нарушениях законности экономического характера, вне зависимости от связей со сферой культуры, нам всегда казались избыточными. То, что суд принял соответствующее решение, мы не можем не приветствовать», – передает слова Мединского РИА «Новости».

Он добавил, что речь не идет о вынесении судебного решения, просто изменена мера пресечения. Дальнейшие разбирательства покажут, какое решение примет суд, добавил министр.

«Но изменение меры пресечения – это очень хорошо, поскольку это уменьшает почву для различных спекуляций на эту тему», – отметил Мединский.

В понедельник Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что содержание в следственных изоляторах когда-нибудь будет запрещено, Тина Канделаки, Ксения Собчак и Лия Ахеджакова выразили радость в связи с решением по изменению его меры пресечения.

Серебренников и другие фигуранты дела подозреваются в хищении средств, которые были выделены «Седьмой студии». Минкультуры выделило на это более 214 млн рублей.