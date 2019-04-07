«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Московский «Локомотив» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1 в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ); встреча прошла в Москве на «РЖД – Арене».

В составе «Зенита» гол прямым ударом со штрафного забил защитник Ярослав Ракицкий (54-я минута), у «Локомотива» отличился Владислав Игнатьев (61), передает ТАСС.

Ракицкий забил со штрафного удара во втором матче подряд, в прошлом туре он поразил ворота «Оренбурга» (3:1).

Главный арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону показал восемь желтых карточек (футболистам «Локомотива» – пять, «Зенита» – три).

«Локомотив» довел свою беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей (четыре победы, две ничьи).

В турнирной таблице «Зенит» идет на первом месте (45 очков после 22 матчей). «Локомотив» находится на четвертом месте (39 очков).

14 апреля «Зенит» сыграет с махачкалинским «Анжи», а днем ранее, 13 апреля, «Локомотив» встретится с грозненским «Ахматом».

Накануне футболисты ЦСКА обыграли «Спартак» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.