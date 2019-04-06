ЦСКА победил «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

Футболисты ЦСКА обыграли «Спартак» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу; за встречей, прошедшей в Москве на «Открытие-Арене», следили с трибун 44 тыс. 486 зрителей.

В составе победителей дублем отметился Арнор Сигурдссон (46-я и 55-я минута), передает ТАСС.

Это поражение стало первым для красно-белых под руководством Олега Кононова в матчах национального первенства, до этого «Спартак» победил в пяти матчах и два раза сыграл вничью.

ЦСКА в последних четырех матчах в чемпионате России одержал три победы и один раз сыграл вничью.

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав в 22 матчах 40 очков, «Спартак» идет на пятой строчке (36 очков).

В следующем туре «Спартак» 14 апреля в гостях сыграет с «Ростовом», ЦСКА днем ранее примет на своем стадионе «Оренбург».