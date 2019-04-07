Клинцевич: Для Порошенко сила президента – в готовности к кровавым провокациям

Сила главы государства в понимании Петра Порошенко – это готовность идти на все для достижения цели, включая кровавые провокации, заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, комментируя заявление украинского президента об угрозе «откатиться под имперскую Россию».

Клинцевич написал в Facebook, что в преддверии второго тура Порошенко занимается «русофобскими политическими спекуляциями», которые стали для него нормой.

Сенатор также обратил внимание на заявление Порошенко о том, что Украине «нужен сильный президент, а не слабак». «Сила в его понимании есть готовность президента идти на все для достижения цели, включая кровавые провокации», – пояснил член Совфеда.

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По словам Клинцевича, вопреки заявлению Порошенко, Украина выбирает не между Европой и Россией, а между очень плохим и неопределенностью. Он отметил, что при Порошенко Украину ждет развал страны, к которому рано или поздно приведет конфликт в Донбассе.

Накануне Порошенко прокомментировал жесткую критику в свой адрес со стороны граждан страны, которая звучит в социальных сетях, на телевидении и около урн для голосования. «Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе, а еще быстрее откатиться под имперскую Россию. И такая угроза есть», – заявил он в видеообращении.

В Государственной думе и Совете Федерации нашли объяснение подобным заявлениям Порошенко.

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