Словам Порошенко об угрозе отката Украины «под имперскую Россию» нашли объяснение

В Государственной думе и Совете Федерации прокомментировали заявление действующего украинского президента Петра Порошенко о том, что для его страны существует угроза «откатиться под имперскую Россию».

Так, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал RT, что Порошенко и его кураторы ассоциировали бы с Россией любого кандидата, который вышел бы с ним во второй тур президентских выборов, будь он даже ярым антироссийским политиком.

«Порошенко хочет показать всем, что он готов и дальше уничтожать Украину и привести оставшиеся осколки в Евросоюз – туда, где его страну не ждут», – сказал депутатов, отметив, что в преддверии второго тура «вся эта истерия и показушные выступления в СМИ будут только набирать обороты».

Подобные высказывания, по мнению депутата, призваны отвлечь избирателей от того факта, что во второй тур Порошенко попал «совершенно незаслуженно». «Его голоса принадлежат Тимошенко, Бойко и другим кандидатам, у которых их отобрали», – подчеркнул Водолацкий.

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В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что самой большой проблемой Порошенко является то, что он «украинский националист». Такая позиция воспитана на «растущей ненависти к Москве», сказал сенатор.

«Он во многих своих проблемах, прежде всего в управлении страной, обвиняет Россию. Для него как для президента это очень удобно», – отметил Цеков.

По его словам, для Украины врагом является не Россия, а собственная действующая политическая элита. «Порошенко хочет всеми силами оторвать Киев от Москвы, но это невозможно. Мы веками существовали вместе. Необходимо реально оценивать ситуацию в стране и уходить от антироссийской риторики», – заключил Цеков.

Накануне Порошенко прокомментировал жесткую критику в свой адрес со стороны граждан страны, которая звучит в социальных сетях, на телевидении и около урн для голосования. «Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе, а еще быстрее откатиться под имперскую Россию. И такая угроза есть», – заявил он в видеообращении.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

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