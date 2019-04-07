Матвиенко объяснила потерю Украиной Крыма нацистской политикой Киева

Украина лишилась Крыма из-за нацистских и антинародных мер правительства, заявила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко в интервью для документального фильма «Валентина» на телеканале «Россия-1».

«Никакого развала целостности бы не было, если бы их (властей Украины) первые шаги не были нацистскими и антиукраинскими и антироссийскими», – передает ее слова ТАСС.

Председатель Совфеда отметила, что решение российского руководства по Крыму было вынужденным – Москва защищала население полуострова и российскую безопасность.

«Конечно же, когда мы принимали решение по Крыму, принимали его осознанно, чтобы защитить людей, проживающих там. Я абсолютно уверена в правоте того, что мы сделали. По-другому ответственные политики России тогда поступить не могли и не имели права, иначе сегодня в Севастополе стояли бы не российские суда с Андреевским флагом, а стояли бы военно-морские корабли НАТО с другими флагами», – сказала она.

По ее словам, она испытывает личные переживания из-за разрыва отношений с Украиной, так как у нее там захоронены родители, на могилу которых она не может приехать.

В августе 2018 года Матвиенко заявила, что Крым и Севастополь полностью интегрировались в правовое, экономическое, гуманитарное и культурное пространство России.