Подозрительный предмет найден у входа в отделение полиции в Балашихе

У входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе обнаружен подозрительный предмет с проводами, сообщил представитель экстренных служб Московской области.

Источник РИА «Новости» сообщил, что предмет оттащили на безопасное расстояние. Сейчас на месте происшествия работают кинологи. Правоохранителей эвакуировали из здания.

Силовики приступили к проверке находки.