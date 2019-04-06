Названа причина негодности рэпера Face с татуированным лицом к службе в армии

Бывший военный комиссар Краснодарского края Сергей Пуликовский объяснил, почему татуировки на лице помешали российскому рэп-исполнителю Ивану Дремину, выступающему под псевдонимом Face, быть принятым на службу в армию.

Пуликовский сказал телеканалу «360», рисунки на коже являются опознавательными знаками. «Вообще в армию не берут даже с витилиго. А что касается татуировок, нужно разбираться, какого они рода, вида, какой их объем и где они находятся. А вообще существует такое показание: если есть татуировки, то в армию не призывают», – сказал он.

«Парень с татуировками однозначно не попадает в войска специального назначения, потому что рисунок на теле – это отличительный признак, который легко и быстро проверяется», – пояснил Пуликовский.

В то же время эксперт подчеркнул, что рисунки на коже ни коим образом не свидетельствуют о наличии у призывника каких-то психических расстройств.

Ранее председатель военно-врачебной комиссии военкомата Башкирии Борис Усатов заявил, что Дремин не прошел врачебную комиссию – у артиста выявили «ряд заболеваний», а татуировки на его лице сочли признаком психического расстройства.