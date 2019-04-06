Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Российский рэп-исполнитель Иван Дремин, известный под псевдонимом Face, не прошел врачебную комиссию – у артиста выявили «ряд заболеваний», а татуировки на его лице сочли признаком психического расстройства, заявил председатель военно-врачебной комиссии военкомата Башкирии Борис Усатов.

Усатов рассказал, что среди тех, кто был признан ограниченно годным по психическим расстройствам и не попал в ряды военнослужащих, были молодые люди с татуировками на лице, передает «АиФ Уфа».

Он указал, что «такие татуировки – уже признак психического расстройства».

«Например, был рэпер Face, который не прошел медицинское освидетельствование. В армию он не пошел не только по этому, у него был еще ряд заболеваний, о которых я не буду распространяться», – добавил Усатов.

Отмечается, что в числе наиболее распространенных болезней, которые не позволяют молодым людям служить в армии, в Башкирии лидируют плоскостопие и болезни опорно-двигательного аппарата, психические расстройства и девиантное поведение, а также болезни систем кровообращения – в том числе пороки сердца и гипертония.

Напомним, в июне 2018 года Face сообщал в соцсетях, что его якобы забирают в армию.