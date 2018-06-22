Рэпер Face заявил, что его забрали в армию

Российский рэпер Иван Дремин, выступающий под псевдонимом Face, сообщил, что его забирают в армию.

«Ухожу в армию, увидимся через год», – написал он в Twitter.

Также в соцсети опубликован снимок, сделанный во время прохождения музыкантом призывной комиссии.

В конце мая рэпер Face и его знакомый были доставлены в отдел полиции после драки в российской столице.