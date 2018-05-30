Рэпер Face избил блогера

Российский рэпер Face и его знакомый доставлены в отдел полиции после драки в Москве, сообщают источники.

«Он доставлен со своим знакомым в отдел полиции. Между ними в офисе произошла драка», – сказал источник в правоохранительных органах, передает РИА «Новости».

В пресс-службе столичного управления МВД не стали называть участников конфликта.

«Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства конфликта, произошедшего около 18.00 в офисном помещении на ул. Большая Садовая, 2/4 между 21-летним молодым человеком и его знакомым. Участники конфликта доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Устанавливаются мотивы инцидента», – рассказали в ведомстве.



Face избил несовершеннолетнего блогера Тимура Сорокина, сообщает Mash. «Предварительно известно, что рэпер напал на бывшего парня своей девушки», – говорится в сообщении.