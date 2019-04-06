Британцам стали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»

Министерство внутренних дел Великобритании стало выдавать паспорта, на которых больше нет надписи «Европейский союз».

Некоторые британцы уже получили новые документы. Выдача паспортов нового образца началась 30 марта, передает RT со ссылкой на Sky News.

Одна из обладательниц нового паспорта была удивлена тем, что на обложке нет надписи «Европейский союз». Она посчитала действия властей преждевременными, поскольку формально страна еще не покинула Евросоюз, пишет издание.

При этом британские подданные, при желании, могут по-прежнему получить документ с соответствующей надписью.

Ранее глава британского правительства Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску письмо, в котором попросила перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня.

В конце марта депутаты палаты общин большинством голосов в третий раз отклонили сделку по Brexit. Таким образом британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить выход страны из состава ЕС до 22 мая.

4 апреля палата общин британского парламента с перевесом в один голос поддержала предложение Мэй перенести Brexit. Брюссель также поддерживает это предложение.