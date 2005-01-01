Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Глава британского правительства Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску письмо, в котором попросила перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня из-за того, что парламент Соединенного Королевства отказался одобрить предложение по тексту соглашения с Брюсселем.

«Информирую Евросоюз о том, что Великобритания запрашивает еще один перенос даты Brexit. Британия предлагает завершить процесс (выхода из ЕС) 30 июня 2019 года... Британия твердо намерена завершить процесс выхода из ЕС», – говорится в письме Мэй, передает РИА «Новости».

Премьер выразила сожаление из-за того, что парламенту до сих пор не удалось утвердить текст соглашения о Brexit, и заверила Туска, что Британия не планирует участвовать в выборах в Европарламент.

В конце марта депутаты Палаты общин большинством голосов в третий раз отклонили сделку по Brexit. Таким образом, британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить выход страны из состава ЕС до 22 мая. Теперь Лондон до 12 апреля должен выйти из евросообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit. В связи с этим 4 апреля палата общин британского парламента с перевесом в один голос поддержала предложение Мэй перенести Brexit. Брюссель также поддерживает это предложение.