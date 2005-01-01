Мэй попросила ЕС отложить Brexit

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НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт оценил шансы Хафтара захватить власть в Ливии
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот
Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США
Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения
Украина стала слабым местом врагов Трампа
Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой
«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка
Наталья Холмогорова, правозащитник
Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...
Режиссер убегает партизанскими тропами от ветеранов Афгана
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кому из прошедших Вьетнам понравился «Рэмбо». Правда, никому в голову не пришло специально собирать бывших рядовых и капитанов, чтобы показать им приключения Джона Рэмбо в исполнении Сталлоне – результат вполне предсказуем. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Данелия оставался последним, кто нас согревал
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
«Кин-дза-дза!» – лучший фильм, снятый в советское время. Его будут смотреть, когда забудут про Штирлица, Жеглова, Гогу. Данелия – русский Тарантино. Подробности...
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Лучшие шутки Владимира Зеленского
Обсуждение: 6 комментариев
Роль Берии в истории
Обсуждение: 7 комментариев
Ушел из жизни актер Алексей Булдаков
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»Подробности...
Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты
В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)Подробности...
Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух
Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводеПодробности...
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