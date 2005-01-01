Лавров разъяснил позицию России по ситуации в Ливии

Россия выступает в поддержку действий ООН по нормализации в Ливии путем проведения выборов и конституционной реформы, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью египетской газете «Аль-Ахрам» в преддверии своего визита в Каир.

По словам Лаврова, Россия поддерживает «усилия спецпредставителя генсекретаря ООН Гасана Саламе по реализации разработанной им дорожной карты нормализации в Ливии через проведение честных и свободных всеобщих выборов и конституционной реформы», передает ТАСС.

«Надеемся, что созываемая спецпредставителем в середине апреля общеливийская конференция в Гадамесе [Ливия] позволит продвинуться в сторону реализации этих целей (нормализации в Ливии)», – добавил глава МИД России.

Лавров также добавил, что Россия и Египет плотно координируют действия по восстановлению ливийской государственности через национальный диалог.

«Наша задача – помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия, выйти на устойчивые договоренности по параметрам национального примирения», – отметил министр.

«У нас общее видение путей восстановления ливийской государственности через инклюзивный национальный диалог с участием представителей ведущих военно-политических сил, гражданского общества, регионов», – добавил глава МИД России.

Ранее командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отказался встречаться в Женеве с главой заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.

В четверг командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи. Он заявил, что продолжит боевые действия против контролирующих Триполи вооруженных группировок вплоть до освобождения города.

В пятницу подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) подошли к окраинам ливийской столицы, взяв под контроль территорию международного аэропорта Триполи.

По неподтвержденным данным, на помощь формированиям заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем прибыли вооруженные группировки из города Мисурата.

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