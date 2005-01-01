На помощь силам Сараджа в Триполи прибыли подкрепления из Мисураты

Вооруженные группировки из города Мисурата прибыли на помощь формированиям заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По сведениям катарского телеканала, отряды из города Мисурата, расположенного в 200 км к востоку от Триполи, выдвинулись в южные окраины ливийской столицы, чтобы оказать поддержку войскам Сараджа в сдерживании наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, передает ТАСС.

Кроме того, в районе трассы, расположенной поблизости от международного аэропорта Триполи были отмечены стычки между сторонниками Сараджа и армейскими подразделениями Хафтара.

Тем временем Сарадж, по информации телеканала 218, сформировал Объединенный оперативный штаб, назначив его главой начальника так называемого Западного военного округа при своем правительстве генерал-майора Усаму ад-Джувейли. В эту структуру также вошли командующие Центральным и двумя столичными округами, Управление военной разведки и представитель президентской гвардии.

Ранее Совет Безопасности (СБ) ООН по итогам экстренного закрытого заседания обратился к Ливийской национальной армии (ЛНА), подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, с призывом избежать военного столкновения.

В четверг командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи. Он заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, что продолжит боевые действия против контролирующих Триполи вооруженных группировок вплоть до освобождения города от группировок боевиков.

В пятницу подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) подошли к окраинам ливийской столицы, взяв под контроль территорию международного аэропорта Триполи.

Напомним, Москва предупреждала, что силовой сценарий в Ливии может обрушить и без того предельно сложную ситуацию в стране, что обернется новыми жертвами и разрушениями.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, на какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва.