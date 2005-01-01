СБ ООН призвал Хафтара избежать военного столкновения в Ливии

Совет Безопасности (СБ) ООН по итогам экстренного закрытого заседания по Ливии обратился к Ливийской национальной армии (ЛНА), подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, с призывом избежать военного столкновения.

«Члены Совета Безопасности призывают войска национальной армии избежать военного столкновения. Военного пути разрешения конфликта не может быть», – зачитал текст заявления председатель СБ ООН, постпред Германии Кристоф Хойсген, слова которого приводит ТАСС.

«Мы выразили полную поддержку усилиям генсека ООН [Антониу Гутерриша] и его спецпосланника [Гасана Саламе] (по урегулированию в Ливии) и призвали все стороны к продолжению диалога и выполнению обязательств для конструктивного сотрудничества с ООН», – подчеркнул германский дипломат.

Члены Совета Безопасности ООН также «выразили глубокую озабоченность военными действиями вблизи Триполи, которые угрожают стабильности Ливии и перспективам посредничества ООН, а также всеобъемлющему политическому урегулированию кризиса».

Накануне подразделения Ливийской национальной армией (ЛНА) вошли на территорию международного аэропорта Триполи и подошли к окраинам ливийской столицы.

В четверг командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи. Он заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, что продолжит боевые действия против контролирующих Триполи вооруженных группировок вплоть до освобождения города от группировок боевиков.

Москва заявляла, что силовой сценарий в Ливии может обрушить и без того предельно сложную ситуацию в стране, это обернется новыми жертвами и разрушениями.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, на какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва.