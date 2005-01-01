Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отказался встречаться в Женеве с главой заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем, на чем настаивал генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По словам дипломатических источников катарского телеканала в Совете Безопасности (СБ) ООН, глава заседающего в Триполи правительства в ходе консультаций с генсеком ООН согласился встретиться с фельдмаршалом при условии «прекращения боевых и подстрекательских действий», однако «Хафтар отклонил это предложение», передает ТАСС.

При этом телеканал утверждает, что спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе якобы уведомил Совбез о том, что встреча Гутерриша с Хафтаром в Бенгази была «разочаровывающей», а фельдмаршал вел себя «вызывающе».

Эмиссар ООН, по утверждению Al Jazeera, выразил обеспокоенность тем, что «столкновения могут распространиться за пределы Триполи на другие части страны».

Саламе также подтвердил, что остается в Ливии, чтобы «принять решение о возможности созыва» Общенациональной конференции по межливийскому диалогу под эгидой ООН, намеченному на 14-16 апреля в Гадамесе.

Ранее Совет Безопасности (СБ) ООН по итогам экстренного закрытого заседания обратился к Ливийской национальной армии (ЛНА), подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, с призывом избежать военного столкновения.

В четверг командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи. Он заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, что продолжит боевые действия против контролирующих Триполи вооруженных группировок вплоть до освобождения города от группировок боевиков.

В пятницу подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) подошли к окраинам ливийской столицы, взяв под контроль территорию международного аэропорта Триполи.

По неподтвержденным данным, на помощь формированиям заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем прибыли вооруженные группировки из города Мисурата.

Напомним, Москва предупреждала, что силовой сценарий в Ливии может обрушить и без того предельно сложную ситуацию в стране, что обернется новыми жертвами и разрушениями.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, на какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва.