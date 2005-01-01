Всемирный банк возглавил кандидат Трампа

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас в пятницу, 5 апреля, избран новым президентом Всемирного банка; он был единственным кандидатом на пост главы ВБ.

По информации источника ТАСС, он приступает к исполнению своих обязанностей с 9 апреля.

Мэлпас будет возглавлять все организации группы ВБ, включая Международный банк реконструкции и развития, в ближайшие пять лет.

Кандидатуру Мэлпаса, известного своими консервативными взглядами, выдвинул президент США Дональд Трамп.

В январе Всемирный банк объявил, что президент организации Джим Ен Ким, срок полномочий которого истекает лишь в 2022 году, досрочно покидает свой пост.

Американское издание Financial Times утверждало, что Белый дом рассматривал возможность выдвижения на пост главы ВБ дочери президента США Иванки Трамп.