Новым главой Всемирного банка может стать Иванка Трамп

Американское издание Financial Times утверждает, что Белый дом рассматривает возможность выдвижения на пост главы Всемирного банка (ВБ) дочери президента США Иванки Трамп.

По сведениям источников издания, Белым домом также рассматриваются кандидатуры бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли и директора Агентства США по международному развитию Марка Грина, передает ТАСС.

Кроме того, по данным The Daily Caller, администрация Трампа может выдвинуть на пост главы Всемирного банка заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса, который известен своими консервативными взглядами.

При этом Financial Times считает, что у американцев могут быть конкуренты из развивающихся стран. Речь идет, в частности, о представительнице Нигерии экономисте Нгози Оконьо- Ивевале, экономисте и экс-президенте Африканского банка развития Дональде Каберуке из Руанды и индонезийском министре финансов Сри Мульяни Индравати.

Напомним, в понедельник Всемирный банк объявил, что нынешний президент организации Джим Ен Ким, срок полномочий которого истекает лишь в 2022 году, с 1 февраля досрочно покидает свой пост. Новый президент, как ожидается, будет избран до заседания руководящих органов ВБ и МВФ 12-14 апреля в Вашингтоне.