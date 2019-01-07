Президент Всемирного банка уходит в отставку

Глава Всемирного банка Джим Ким уйдет в отставку 1 февраля, сообщили в организации.

«Для меня была большая честь быть президентом этой выдающейся организации, полной увлеченных людей, приверженных миссии положить конец крайней бедности в наше время», – цитирует ТАСС обращение Кима, распространенное банком.

Ким стал главой Всемирного банка в 2012 году после того, как этот пост покинул Роберт Зеллик.

В октябре Ким говорил, что Всемирный банк готовит Пекин и других акционеров к ухудшению условий мировой торговли.

В 2017 году СМИ писали, что Ким использует свою дружбу с Иванкой Трамп, чтобы добиться благосклонности ее отца после его угроз сократить финансирование организации.