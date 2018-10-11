Всемирный банк предупредил об ухудшении условий мировой торговли

Всемирный банк готовит Пекин и других акционеров к ухудшению условий мировой торговли, сообщил глава Всемирного банка Джим Ким.

«Мы должны подумать о том, что они (Китай) должны делать сейчас, чтобы подготовиться к ухудшению условий торговых отношений. Мы очень обеспокоены и работаем со всеми нашими странами, чтобы подготовить их к возможным ухудшениям», - сказал глава ВБ, передает ТАСС.

Джим Ким предупредил, что если все вовлеченные в торговлю страны столкнутся с торговыми ограничениями, темпы мирового экономический роста начнут снижаться.

В конце сентября эксперты Всемирного банка отметили улучшение за год в России показателя политической стабильности и отсутствия терроризма, который является одним из шести индексов WGI.