Всемирный банк заявил о росте политической стабильности в России

Эксперты Всемирного банка отметили улучшение за год в России показателя политической стабильности и отсутствия терроризма, который является одним из шести индексов WGI, следует из данных исследования, опубликованного организацией.

В прошлом году данный показатель составил –0,67 против –0,95 годом ранее. Это одно из самых высоких значений за всю историю публикации индексов WGI, передает РИА «Новости».

Всего Всемирный банк рассчитывает шесть индексов WGI: кроме политической стабильности это подотчетность, эффективность правительства, качество госуправления, верховенство закона, контроль над коррупцией. Расчеты производятся на основании данных исследовательских институтов, неправительственных организаций, аналитиков, международных организаций и фирм частного сектора.

Вырос за год и показатель подотчетности: –1,09 против –1,13 в 2016 году. В то же время незначительно ухудшилось качество госрегулирования: –0,48 против –0,42 годом ранее.

Показатель эффективности правительства продемонстрировал значительно увеличился относительно предыдущего периода: –0,08 против –0,20. Верховенство закона осталось на прежнем уровне: –0,79. Немного ухудшился показатель контроля над коррупцией: –0,89 против –0,82.

Наиболее высокие оценки от ВБ по показателю политической стабильности за 2017 год получили Гренландия (1,92; в Дании – 0,87), Монако (1,65), Новая Зеландия и Сингапур (1,59 для обеих стран). Наиболее низкие – Йемен (–2,96), Афганистан (–2,78) и Сирия (–2,63). В США показатель оценивается на уровне 0,30, в Китае на уровне –0,25.

На Украине политическая стабильность оценена на уровне –1,89.

В рейтинге по объему ВВП за 2017 год Всемирного банка Россия в июле поднялась на одну строчку и заняла 11-е место.