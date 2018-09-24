Всемирный банк заявил о росте политической стабильности в России

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Как дальнобойщицы помогут России догнать Германию

"кономическая активность мужчин в России составляет 71%, женщин – 56,6%Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
«Если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13–14%. То есть экономика была бы существенно сильнее». Так считают в российском правительстве, комментируя призыв Владимира Путина убрать стереотипы и карьерные ограничения для женщин в России. Как реально можно было бы достичь равенства мужчин и женщин с точки зрения карьер и зарплат? Подробности...
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Русскому флоту приходилось защищать США от военной агрессии

Наличие в Нью-Йорке дружественных российских военных успокаивающе действовало на сторонников Линкольна и отрезвляюще – на его противниковФото: Картина Русская эскадра на рейде Сан-Франциско в 1863 году/
Из альбома «Вспоминая Российский императорский флот»
Ровно 155 лет назад к Нью-Йорку начали прибывать корабли Российского императорского флота. Спустя считанные дни на противоположном побережье Америки появилась еще одна эскадра и военно-морской министр США написал в своем дневнике: «Боже, благослови русских!». Но почему Петербург решил защищать интересы Вашингтона при помощи военной силы? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

По мнению наблюдателей, Украина хочет воспользоваться «голубыми касками» для оккупации ДонбассаФото: Blinkcatcher/Global Look Press
Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Мы получили надежду на развитие страны без потрясений

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Приблизительно каждые семь (плюс-минус) лет Россия сталкивается с общественно-политическим кризисом. Можно предположить, что следующий придется на середину 2020-х годов. Это, в свою очередь, заставляет задаваться вопросом – а сможет ли Россия достаточно мягко справиться с неким новым вызовом (в чем бы он ни заключался) в деликатный момент смены власти в стране? Подробности...

Политическая стагнация России не грозит

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Говоря о результатах выборов, по старой привычке многие эксперты как-то забывают про тот самый народ, который, согласно Конституции, и есть источник власти в Российской Федерации. И вот здесь случился ряд ключевых моментов. Подробности...
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Трамп нацелился на ООН

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Не стоит забывать, что ООН – не самая влиятельная надгосударственная структура. Не говоря уже о том, что она практически банкрот. Да что там говорить! Даже форум в Давосе влиятельнее Генассамблеи. Подробности...
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

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          Всемирный банк заявил о росте политической стабильности в России

          24 сентября 2018, 17:17

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Эксперты Всемирного банка отметили улучшение за год в России показателя политической стабильности и отсутствия терроризма, который является одним из шести индексов WGI, следует из данных исследования, опубликованного организацией.

          В прошлом году данный показатель составил –0,67 против –0,95 годом ранее. Это одно из самых высоких значений за всю историю публикации индексов WGI, передает РИА «Новости».

          Всего Всемирный банк рассчитывает шесть индексов WGI: кроме политической стабильности это подотчетность, эффективность правительства, качество госуправления, верховенство закона, контроль над коррупцией. Расчеты производятся на основании данных исследовательских институтов, неправительственных организаций, аналитиков, международных организаций и фирм частного сектора.

          Вырос за год и показатель подотчетности: –1,09 против –1,13 в 2016 году. В то же время незначительно ухудшилось качество госрегулирования: –0,48 против –0,42 годом ранее.

          Показатель эффективности правительства продемонстрировал значительно увеличился относительно предыдущего периода: –0,08 против –0,20. Верховенство закона осталось на прежнем уровне: –0,79. Немного ухудшился показатель контроля над коррупцией: –0,89 против –0,82.

          Наиболее высокие оценки от ВБ по показателю политической стабильности за 2017 год получили Гренландия (1,92; в Дании – 0,87), Монако (1,65), Новая Зеландия и Сингапур (1,59 для обеих стран). Наиболее низкие – Йемен (–2,96), Афганистан (–2,78) и Сирия (–2,63). В США показатель оценивается на уровне 0,30, в Китае на уровне –0,25.

          На Украине политическая стабильность оценена на уровне –1,89.

          В рейтинге по объему ВВП за 2017 год Всемирного банка Россия в июле поднялась на одну строчку и заняла 11-е место.


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