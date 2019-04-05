Куклачев предложил строить стеклянные дома для кошек в рамках реновации

Российский клоун и знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачев считает необходимым построить специальные домики для кошек в районах, где сейчас сносят дома.

«Сейчас начали пятиэтажки сносить. А там кошки живут. Мы поставили вопрос, чтобы прежде, чем ломать дом, люди кошек вывели из подвалов. Но куда деваться кошкам? Поэтому я и предложил в районах таких строить большие стеклянные помещения, куда можно зайти к кошкам, покормить их», – цитирует Куклачева ТАСС.

По его словам, в каждом районе живет много пожилых людей, которые будут кормить кошек в специально отведенном месте.

Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев вскоре, 12 апреля, отметит свой 70-й день рождения. По этому случаю 14 апреля он выступит на сцене собственного театра, куда пригласил ребят из малообеспеченных семей и детских домов.

Куклачев является основателем и руководителем первого в мире театра дрессированных кошек, который был открыт в Москве в 1990 году.