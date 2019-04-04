Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода Фото: Михаил Климентьев/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?  Подробности...
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Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

Сорок лет назад президент Анголы Жоау Лоуренсу получал военное образование в нашей стране - как и эти его соотечественники, сфотографированные в прошлом году в КрымуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Главный соперник Трампа попал под каток феминисток

Тяжеловес американской политики стремительно теряет свое влияние и перспективыФото: Joshua Roberts/Reuters
Казавшаяся безупречной карьера бывшего вице-президента США Джо Байдена вступила в полосу настоящего кошмара. Похоже, он стал очередной жертвой обвинений в сексуальных домогательствах. Почему именно сейчас «самый влиятельный собеседник в мире» (как его называла американская пресса) подвергся таким нападкам и что это значит для выборов президента США? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Данелия оставался последним, кто нас согревал

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Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
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            Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

            4 апреля 2019, 20:29

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.

            «Просьба о предоставлении убежища господину Денису и его трем дочерям была подана. Польское государство взяло под защиту на время проводимого разбирательства господина Дениса и его дочерей», – передает слова Павляка РИА «Новости».

            Он отметил, что ситуация сложная, так как россияне уехали из Швеции и по ним есть оповещение о пропаже в системе Шенгенской зоны.

            «Не было каких-либо документов, подтверждающих это оповещение. Шведы не представили никаких документов, а должны были их представить. Сложилась очень сложная ситуация, потому что прилетели двое мужчин, которые не имели никаких документов в отношении детей, и требовали их выдачи», – сказал Павляк.

            Он также отметил, что Швеция должна быть «одним из примеров верховенства закона», однако там конвенция о правах ребенка «не была применена справедливым образом».

            В четверг утром Павляк встретился с семьей Лисовых и их представителями, на встрече ему было подано заявление о предоставлении убежища.

            «До окончания всех разбирательств, выяснений со Швецией, с Россией Денис и его дочери будут безопасно находиться на территории Польши», – сказал омбудсмен.

            По его словам, «до момента окончания административных процедур, связанных с предоставлением убежища, ничего плохого в Польше» с Лисовым не случится.

            Россиянин был задержан во вторник пограничной службой Польши при попытке вывезти своих детей в Россию. Он забрал трех дочерей из приемной семьи мусульман, выходцев из Ливана, в Швеции, в Польшу он добрался на пароме и попросил статус беженца.

            Его дочерей отдали в приемную семью мусульман, так как мать тяжело заболела, а отец якобы не мог справиться с уходом.

            Накануне суд в Польше разрешил вывезенным из Швеции и задержанным в Польше российским детям остаться с отцом.


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