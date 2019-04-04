Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.

«Просьба о предоставлении убежища господину Денису и его трем дочерям была подана. Польское государство взяло под защиту на время проводимого разбирательства господина Дениса и его дочерей», – передает слова Павляка РИА «Новости».

Он отметил, что ситуация сложная, так как россияне уехали из Швеции и по ним есть оповещение о пропаже в системе Шенгенской зоны.

«Не было каких-либо документов, подтверждающих это оповещение. Шведы не представили никаких документов, а должны были их представить. Сложилась очень сложная ситуация, потому что прилетели двое мужчин, которые не имели никаких документов в отношении детей, и требовали их выдачи», – сказал Павляк.

Он также отметил, что Швеция должна быть «одним из примеров верховенства закона», однако там конвенция о правах ребенка «не была применена справедливым образом».

В четверг утром Павляк встретился с семьей Лисовых и их представителями, на встрече ему было подано заявление о предоставлении убежища.

«До окончания всех разбирательств, выяснений со Швецией, с Россией Денис и его дочери будут безопасно находиться на территории Польши», – сказал омбудсмен.

По его словам, «до момента окончания административных процедур, связанных с предоставлением убежища, ничего плохого в Польше» с Лисовым не случится.

Россиянин был задержан во вторник пограничной службой Польши при попытке вывезти своих детей в Россию. Он забрал трех дочерей из приемной семьи мусульман, выходцев из Ливана, в Швеции, в Польшу он добрался на пароме и попросил статус беженца.

Его дочерей отдали в приемную семью мусульман, так как мать тяжело заболела, а отец якобы не мог справиться с уходом.

Накануне суд в Польше разрешил вывезенным из Швеции и задержанным в Польше российским детям остаться с отцом.