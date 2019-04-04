Госдума определилась с датой вступления в силу закона о хостелах

В четверг Госдума повторно рассмотрела закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, утвердив новую дату вступления закона в силу – 1 октября 2019 года.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Законом запрещается использование жилых помещений в качестве гостиницы или другого средства временного размещения.

Оказывать гостиничные услуги можно лишь после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его оборудованием надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для хранения денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Ранее согласительная комиссия Госдумы и Совфеда установила 1 октября датой вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых квартирах.

Напомним, Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах в начале марта, но он был отклонен Советом Федерации. По мнению верхней палаты парламента, недостаточен срок предусмотренного периода перехода на новые правила - десять дней, а также отсутствуют компенсации выпадающих доходов регионов.

Совфед предлагал Госдуме совместно доработать закон в согласительной комиссии. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко отмечала, что сенаторы поддерживают саму концепцию закона, однако считают, что необходимо перенести начало его действия на 1 января 2020 года, чтобы «дать возможность цивилизованно закрыть бизнес».

После комитет Госдумы по ЖКХ принял решение о создании согласительной комиссии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как «квартирный вопрос» поссорил палаты российского парламента.