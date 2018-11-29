«Квартирный вопрос» поссорил палаты российского парламента

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13 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:51  |  vz.ru
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Украина сделала все для потери газового транзита

Газпром впервые на бумаге зафиксировал закрытие части украинского транзитаФото: Gleb Garanich/Reuters
С января 2020 года прекращается транзит газа с Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Газпром официально уведомил об этом Болгарию в письме. Украина тем временем продолжает стенать, что она сделала для сохранения транзита все, что могла, но ненавистная Россия, а теперь еще и Германия, все испортили. Почему худшие опасения «Нафтогаза» начинают оправдываться? Подробности...
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Китайцев заподозрили в желании «выпить весь Байкал»

Наплыв китайских туристов спровоцировал панические настроения у местных жителейФото: Damir Sagolj/Reuters
Правительство прислушалось к жителям Прибайкалья, которых в Москве неожиданно поддержали стилист Сергей Зверев и модель Виктория Боня. Проблема, впрочем, весьма серьезная: строительство завода по разливу в бутылки питьевой воды на берегу Байкала экологи считают прямой угрозой уникальному озеру. Строительство завода обещают проверить на соответствие эконормам.  Подробности...
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Расизм и гомофобия станут дорогим удовольствием

За не удаленный вовремя комментарий предлагают штрафовать на миллиард долларовФото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMA/ТАСС
Накануне 30-летия Всемирной паутины власти Франции предложили революционный законопроект, значительно ограничивающий свободное общение в интернете под угрозой крупных штрафов. Для таких монстров, как «Фейсбук» и «Ютуб», речь может идти о миллиардах долларов. С тем, что наиболее развитые государства покончат со свободой в Сети, смирились даже ее создатели. Подробности...
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Что стоит за скоротечным военным конфликтом Пакистана и Индии

У скоротечного военно-воздушного конфликта Индии и Пакистана есть глубокая подоплекаФото: Saeed Ali Achakzai/Reuters
Как и предсказывали аналитики, вспыхнувший между Индией и Пакистаном конфликт не привел к крупномасштабному обострению. Хотя войска обеих стран по-прежнему находятся в боевой готовности, боевые столкновения прекратились. Однако предпосылки конфликта никуда не исчезли и обязательно проявятся вновь. В чем же они состоят? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Венесуэлу знают плохо и в Москве, и в Вашингтоне

Андрей Манчук, политолог
Нефть, наркотики, попугаи, знойные мулатки и Чавес. Среднестатистический россиянин представляет себе Венесуэлу как тоталитарную диктатуру, оформленную в сталинском духе, которая держится исключительно за счет иностранной помощи. Подробности...

Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Начинается все безобидно. Создается пул неправительственных структур, которые ведут, скажем, экономические расследования, разоблачают настоящих или мнимых коррупционеров. Мы за все хорошее и против плохого. Вам нужно быть с нами. Подробности...
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Тень нацизма встает в Германии в полный рост

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда президент Германии утверждает, что в стране растет антисемитизм, для всего остального мира это выглядит так, будто чисто расовые немцы взялись за старое, несмотря на Нюрнберг. А это не так! Подробности...
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            «Квартирный вопрос» поссорил палаты российского парламента

            Хостелы особенно популярны у непритязательных молодых туристов, - они же намного дешевле гостиниц   13 марта 2019, 21:30
            Фото: Шеметов Максим/ТАСС
            Текст: Юрий Зайнашев,
            Анна Кукушкина

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            Совет Федерации отверг поступивший из Госдумы закон, запрещающий держать хостелы в жилых домах, точнее – заставляет хозяев мини-гостиниц перевести свои помещения в нежилой фонд. В Думе в ответ упрекнули сенаторов в защите «интересов бизнеса, паразитирующего на людях в многоквартирных домах». Думцы грозят преодолеть вето и отправить закон на подпись президенту минуя Совфед.

            В среду Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, принятый ранее Госдумой. Основным аргументом против принятия Совфед назвал слишком короткий переходный период для вступления его в силу – всего 10 дней, передает РИА «Новости».

            «Совет Федерации в основной массе поддерживает закон, но мы выступаем против незамедлительного ввода его в действие. Мы не оспариваем необходимость его принятия, но только с 1 января 2020 года, чтобы дать возможность цивилизованно закрыть бизнес», – пояснила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

            Глава сенатского комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин пояснил, что слишком быстрое вступление закона в силу лишит региональные власти части доходов, на которые они уже рассчитывали и даже заложили их в годовой бюджет.

            «Например, в Крыму это будет около 4 млрд рублей, по нашим прогнозам. В Краснодарском крае – около 3,5 млрд, в Санкт-Петербурге – 2,4 млрд и т. д. Это выпадающий доход», – объяснил ФАН Рябухин. Недоволен собеседник и тем, что закон вступает в силу обычным порядком, то есть не с начала финансового года, а через 10 дней после его подписания президентом.

            Председатель Лиги хостелов России Ольга Недорезова заявила газете ВЗГЛЯД, что для нее решение сенаторов было абсолютна ожидаемым.

            «Сенаторы понимают, насколько важно развитие туристического бизнеса в регионах. Если закрыть в жилом фонде такое большое количество гостиниц, а в Санкт-Петербурге, например, это 80% (в Москве – 40%) от всего рынка гостиничных услуг, то это будет огромный удар по туристической отрасли.

            Сенаторы это понимают, а Госдума – нет», – посетовала Недорезова в интервью газете ВЗГЛЯД.

            «Это, конечно, хорошо, что людям дают возможность завершить свою работу не в такие краткие сроки, а до 1 января 2020 года» делится своим мнением Ольга Недорезова. Но что будет в дальнейшем, пока точно никто не знает. Собеседница надеется, что «будут приняты какие-то подзаконные акты, которые разъяснят дальнейшую работу специальных помещений». Не исключает она, что за этот срок помещения хостелов успеют все же пройти регистрацию уже в качестве нежилого фонда.

            Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила закон в начале марта. Документ запрещает оказание гостиничных услуг в помещениях, которые зарегистрированы как жилые. Для продолжения бизнеса помещение должно быть переведено в нежилой фонд, комнаты должны быть звукоизолированы, в хостеле должна быть установлена пожарная сигнализация и охранная система. В Петербурге, в особенности в исторической части города, расположены сотни хостелов, – мини-гостиницы оборудуют в основном в бывших коммунальных квартирах. Хостелы популярны у туристов, так как существенно дешевле гостиниц.

            Накануне врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая одновременно представляет в верхней палате правительство Петербурга, и выразил ей обеспокоенность предпринимательского сообщества по поводу нового закона. Матвиенко пообещала учесть его аргументы при рассмотрении документа.

            В среду, уже после решающего голосования в Совете Федерации, Беглов пояснил, что владельцы хостелов, расположенных в жилых домах, должны успеть перестроить бизнес до вступления закона в силу. «Этот бизнес создает рабочие места, платит налоги. Сегодня город получает более 2 млрд рублей в казну от этого бизнеса. Там работает большое количество людей – мы должны защищать и их права», – цитирует градоначальника ТАСС.

            «В Санкт-Петербурге есть такая особенность – старые дома во многом приспособлены под апартаменты. Это нельзя впрямую назвать хостелами – это все-таки такие мини-гостиницы. Но такие питерские мини-гостиницы новым законом убиваются, – посетовал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. – Хостелом же можно назвать одно помещение, в котором расположено много спальных мест. Поэтому нужно эту градацию предусмотреть. Очевидно, на это Беглов и обратил внимание. Ведь в Петербурге очень развит этот бизнес, при этом недостаточно гостиничного фонда. Туристический поток сегодня огромен. Традиционные гостиницы просто не справятся с ним».

            В случае вступления закона в силу, опасается эксперт, еще больший поток туристов уйдет в тень, в хостелы, которые работают без регистрации и вообще не платят налоги.

            Однако в Госдуме, похоже, многие не согласны ни с Бегловым, ни с представителями гостиничного бизнеса. Нижняя палата не намерена отказываться от своей принципиальной позиции, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). По его мнению, аргументы против этого закона «довольно смешны», так как уже сегодня «предпринимательская деятельность в жилых помещениях не соответствует закону, то есть уже сегодня эти ночлежки находятся вне закона».

            «Но, по всей видимости, интересы бизнеса, который паразитирует на жизни людей в многоквартирных домах, кому-то очень дороги и закон хочется не замечать, поэтому было принято дополнительное решение, и Госдума запретила размещение в жилых многоквартирных домах таких мест для проживания иногородних», - пояснил Толстой.

            Он подчеркнул, что позицию Госдумы разделяют президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также привел данные последнего исследования ВЦИОМ.

            «Опросы социологов показывают, что около 80% жителей крупных городов, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов-миллионников в России выступают категорически против функционирования подобных заведений в своих домах», – сказал он. Тем не менее, Толстой все же согласился обсудить разумное продление сроков вступления закона в силу.

            А вот соавтор закона и глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») вообще склоняется к варианту продавить документ в первоначальном виде, безо всяких уступок сенаторам.

            «В Госдуме сейчас несколько вариантов действий. Первый – это преодоление вето, что обсуждается, и, видимо, это сейчас будет рассмотрено как основной вариант»,

            – заявила Хованская. По ее словам, бизнес имел достаточно большой срок для подготовки к последствиям принятия закона о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах.

            Как известно, для преодоления вето Совета Федерации за документ должны проголосовать две трети депутатского корпуса Госдумы, то есть минимум 300 парламентариев. В таком случае документ сразу поступает на подпись к президенту, через голову верхней палаты. Последний раз дума преодолевала вето сенаторов в 2010 году, когда решалась судьба закона о связи. Угрожали думцы преодолеть вето и в прошлом году (обсуждался закон о жестоком обращении с животными), но в итоге палаты договорились полюбовно.


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