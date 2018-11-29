«Квартирный вопрос» поссорил палаты российского парламента

Совет Федерации отверг поступивший из Госдумы закон, запрещающий держать хостелы в жилых домах, точнее – заставляет хозяев мини-гостиниц перевести свои помещения в нежилой фонд. В Думе в ответ упрекнули сенаторов в защите «интересов бизнеса, паразитирующего на людях в многоквартирных домах». Думцы грозят преодолеть вето и отправить закон на подпись президенту минуя Совфед.

В среду Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, принятый ранее Госдумой. Основным аргументом против принятия Совфед назвал слишком короткий переходный период для вступления его в силу – всего 10 дней, передает РИА «Новости».

«Совет Федерации в основной массе поддерживает закон, но мы выступаем против незамедлительного ввода его в действие. Мы не оспариваем необходимость его принятия, но только с 1 января 2020 года, чтобы дать возможность цивилизованно закрыть бизнес», – пояснила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Глава сенатского комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин пояснил, что слишком быстрое вступление закона в силу лишит региональные власти части доходов, на которые они уже рассчитывали и даже заложили их в годовой бюджет.

«Например, в Крыму это будет около 4 млрд рублей, по нашим прогнозам. В Краснодарском крае – около 3,5 млрд, в Санкт-Петербурге – 2,4 млрд и т. д. Это выпадающий доход», – объяснил ФАН Рябухин. Недоволен собеседник и тем, что закон вступает в силу обычным порядком, то есть не с начала финансового года, а через 10 дней после его подписания президентом.

Председатель Лиги хостелов России Ольга Недорезова заявила газете ВЗГЛЯД, что для нее решение сенаторов было абсолютна ожидаемым.

«Сенаторы понимают, насколько важно развитие туристического бизнеса в регионах. Если закрыть в жилом фонде такое большое количество гостиниц, а в Санкт-Петербурге, например, это 80% (в Москве – 40%) от всего рынка гостиничных услуг, то это будет огромный удар по туристической отрасли.

Сенаторы это понимают, а Госдума – нет», – посетовала Недорезова в интервью газете ВЗГЛЯД.

«Это, конечно, хорошо, что людям дают возможность завершить свою работу не в такие краткие сроки, а до 1 января 2020 года» делится своим мнением Ольга Недорезова. Но что будет в дальнейшем, пока точно никто не знает. Собеседница надеется, что «будут приняты какие-то подзаконные акты, которые разъяснят дальнейшую работу специальных помещений». Не исключает она, что за этот срок помещения хостелов успеют все же пройти регистрацию уже в качестве нежилого фонда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила закон в начале марта. Документ запрещает оказание гостиничных услуг в помещениях, которые зарегистрированы как жилые. Для продолжения бизнеса помещение должно быть переведено в нежилой фонд, комнаты должны быть звукоизолированы, в хостеле должна быть установлена пожарная сигнализация и охранная система. В Петербурге, в особенности в исторической части города, расположены сотни хостелов, – мини-гостиницы оборудуют в основном в бывших коммунальных квартирах. Хостелы популярны у туристов, так как существенно дешевле гостиниц.

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Накануне врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая одновременно представляет в верхней палате правительство Петербурга, и выразил ей обеспокоенность предпринимательского сообщества по поводу нового закона. Матвиенко пообещала учесть его аргументы при рассмотрении документа.

В среду, уже после решающего голосования в Совете Федерации, Беглов пояснил, что владельцы хостелов, расположенных в жилых домах, должны успеть перестроить бизнес до вступления закона в силу. «Этот бизнес создает рабочие места, платит налоги. Сегодня город получает более 2 млрд рублей в казну от этого бизнеса. Там работает большое количество людей – мы должны защищать и их права», – цитирует градоначальника ТАСС.

«В Санкт-Петербурге есть такая особенность – старые дома во многом приспособлены под апартаменты. Это нельзя впрямую назвать хостелами – это все-таки такие мини-гостиницы. Но такие питерские мини-гостиницы новым законом убиваются, – посетовал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. – Хостелом же можно назвать одно помещение, в котором расположено много спальных мест. Поэтому нужно эту градацию предусмотреть. Очевидно, на это Беглов и обратил внимание. Ведь в Петербурге очень развит этот бизнес, при этом недостаточно гостиничного фонда. Туристический поток сегодня огромен. Традиционные гостиницы просто не справятся с ним».

В случае вступления закона в силу, опасается эксперт, еще больший поток туристов уйдет в тень, в хостелы, которые работают без регистрации и вообще не платят налоги.

Однако в Госдуме, похоже, многие не согласны ни с Бегловым, ни с представителями гостиничного бизнеса. Нижняя палата не намерена отказываться от своей принципиальной позиции, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). По его мнению, аргументы против этого закона «довольно смешны», так как уже сегодня «предпринимательская деятельность в жилых помещениях не соответствует закону, то есть уже сегодня эти ночлежки находятся вне закона».

«Но, по всей видимости, интересы бизнеса, который паразитирует на жизни людей в многоквартирных домах, кому-то очень дороги и закон хочется не замечать, поэтому было принято дополнительное решение, и Госдума запретила размещение в жилых многоквартирных домах таких мест для проживания иногородних», - пояснил Толстой.

Он подчеркнул, что позицию Госдумы разделяют президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также привел данные последнего исследования ВЦИОМ.

«Опросы социологов показывают, что около 80% жителей крупных городов, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов-миллионников в России выступают категорически против функционирования подобных заведений в своих домах», – сказал он. Тем не менее, Толстой все же согласился обсудить разумное продление сроков вступления закона в силу.

А вот соавтор закона и глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») вообще склоняется к варианту продавить документ в первоначальном виде, безо всяких уступок сенаторам.

«В Госдуме сейчас несколько вариантов действий. Первый – это преодоление вето, что обсуждается, и, видимо, это сейчас будет рассмотрено как основной вариант»,

– заявила Хованская. По ее словам, бизнес имел достаточно большой срок для подготовки к последствиям принятия закона о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах.

Как известно, для преодоления вето Совета Федерации за документ должны проголосовать две трети депутатского корпуса Госдумы, то есть минимум 300 парламентариев. В таком случае документ сразу поступает на подпись к президенту, через голову верхней палаты. Последний раз дума преодолевала вето сенаторов в 2010 году, когда решалась судьба закона о связи. Угрожали думцы преодолеть вето и в прошлом году (обсуждался закон о жестоком обращении с животными), но в итоге палаты договорились полюбовно.