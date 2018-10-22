Почему Москва раскололась на ужасный Восток и прекрасный Запад

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29 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 20:15  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Порошенко мечтал увидеть новую волну санкций Запада против России, но потерпел неудачуФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России? Подробности...
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За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

Венгерские правоохранительные органы арестовали российских граждан, но передали их в Москву, а не в ВашингтонФото: Ognen Teofilovski/Reuters
Совершенно голливудская история вокруг «русских, которые торговали оружием и наркотиками», разразилась в Венгрии. Выдачи подозреваемых потребовали Соединенные Штаты, но самое поразительное, что Будапешт отправил «торговцев оружием» в Москву. Почему Венгрия столь дерзко пошла наперекор США и как происходящее связано с войной в Сирии? Подробности...
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Как новый президент Грузии изменит отношения с Россией

Новый президент Грузии выросла в семье эмигрантов во Франции и является опытным дипломатом европейского стиляФото: David Mdzinarishvili/Reuters
На выборах президента Грузии победу одержала опытный дипломат европейского стиля Саломе Зурабишвили. Оппозиция и экс-президент Михаил Саакашвили уже успели окрестить ее предателем, играющим на руку России. И это при том, что это ее соперник Григол Вашадзе, а не она, много лет проработал в МИД СССР и был близок к КГБ. За что Зурабишвили обвиняют в пророссийскости и так ли это на самом деле? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как Навальный «Единую Россию» «побеждал», но забыл почитать закон

Илья Ремесло, юрист
Удивительно, что люди, готовые «победить» «Единую Россию», некомпетентны даже в базовых вопросах. Как вы думаете, может ли стать чем-то серьезным проект, в котором изначально присутствуют жуткие косяки? Подробности...

Как буква «Ё» разделила российское общество

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Если вдуматься, букву «Ё» вполне можно воспринимать как эмблему извечной русской тяги к делению на лагеря и партии, на тех, кто «за», и тех, кто «против» — и непримиримой борьбы между ними. Подробности...
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Почему ребенок должен писать письмо отцу на фронт

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Неужели не слышали поговорки «Хочешь мира – готовься…» Или нет, стоп, давайте проголосуем: а) к обнимашкам; б) к новогодним скидкам; в) к совещанию по вопросу увеличения роста продаж; г) к мировому чемпионату по надуванию розовых пони. Подробности...
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Почему Москва раскололась на ужасный Восток и прекрасный Запад

          Москва все больше делится на районы совсем разного качества   29 ноября 2018, 19:05
          Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Российская столица все больше поляризуется. Отдельные ее районы становятся все краше и престижнее, а другие все больше населяются бедняками, маргиналами и приезжими. Казалось бы, такова мировая практика. Однако подобное разделение московских районов наносит огромный вред – и есть рецепты того, как этот недуг излечивается.

          Опубликован очередной рейтинг районов Москвы. Агентство Domofond.Ru попросило 4154 москвича оценить район, где они живут, по 10-балльной системы. Вопросы касались безопасности, чистоты, экологии, тишины, общественного транспорта, дорог/парковок, магазинов и рынков, спорта и отдыха, инфраструктуры для детей, соседей, работы коммунальных служб, соотношения доходов и уровня жизни, а также оценки района в целом.

          В получившемся рейтинге восемь мест из первых десяти занимают районы, расположенные на северо-западе, западе или юго-западе столицы. Самым лучшим признан район Строгино, дальше идут Хорошёвский, Крылатское, Раменки, Головинский (Северный округ), Академический, Южное Бутово (Южный округ), Ломоносовский, Митино и Тропарёво-Никулино.

          Центральные районы с самой дорогой недвижимостью находятся в центре рейтинга: Хамовники на 34-м, Пресненский на 47-м, Басманный на 48-м. Самый дорогой район Арбат, как и Якиманка в рейтинг не вошли из-за недостаточности данных (в списке 91 район, а всего их в Москве – 125).

          Самые худшие с точки зрения жителей районы расположились преимущественно на востоке: на 81 месте - Ярославский район, далее идут Западное и Восточное Дегунино ( оба Северный округ), Печатники, Зябликово, Рязанский, Бирюлево Западное (Южный округ), Дмитровский (Северный), Кузьминки и самый плохой район Москвы – Люблино. Еще одного крупного юго-восточного района – Текстильщики, как и ряда других, в рейтинге нет.

          Причем Люблино стало самым неприятным для жизни месту по нескольким показателям: это и чистота, и работа ЖКХ, и соотношение доходов и уровня жизни, и оценка района в целом.

          Таким образом, налицо формирование в столице целых неблагополучных кластеров. В восточной части Москвы жители недовольны качеством жизни, в западной довольны, на севере и юге ситуация не столь однозначна.

          Чем угрожает городу формирование неблагополучных кластеров, общеизвестно: это переход района в затяжное «пике». Снижение стоимости недвижимости, отъезд благополучных жителей и приезд неблагополучных, в первую очередь – мигрантов и беженцев, разгул криминала, отказ полицейских, медицинских и других экстренных служб выезжать в эти районы, и, наконец, формирование самовоспроизводящегося рассадника проблем для всего города. Такие районы есть во французских городах, есть в американских

          Москва до недавнего времени успешно сопротивлялась разделению живой ткани города на «благополучные» и «неблагополучные» районы. Одной из основных причин является бесплатная приватизация жилья: люди перевели в собственность полученные в советское время квартиры и живут в них вопреки неприятному соседству и другим проблемам.

          В США и Франции количество собственников жилья значительно меньше, поэтому как только жизнь в районе ухудшается, благополучные люди покидают его гораздо быстрее.

          Но жизнь не стоит на месте. В Москве сформировался рынок съемного жилья, молодежь более просто относится к аренде квартиры. Сдавать свою квартиру в одном районе и жить в другом – более престижном, расположенном поближе к работе, или наоборот, более удаленном от центра и более дешевом, постепенно становится распространенным явлением. В результате превращение районов и целых округов в «каменные джунгли» происходит быстрее. Мигранты активно заселяют Выхино, Кузьминки, Текстильщики, Люблино. Чисто «национальных» районов пока не возникло, но вымывание русскоязычного населения из этих районов налицо.

          В целом, не так уж важно, почему проблема сформировалась, главный вопрос – как её решать? В европейских и американских городах при поддержке муниципальных и региональных властей развиваются разнообразные программы джентрификации. Что это такое? Это когда молодежь, привлеченная низкими ценами на аренду, заселяет какой-то квартал. Он становится популярным, цены на недвижимость начинают расти. В итоге сперва район покидают мигранты и прочие неблагополучные соседи, а затем – та самая молодёжь.

          С неверным пониманием термина «джентрификация» недавно был связан скандал с участием представительницы института «Стрелка», которая с явным сожалением рассказывала о том, что пенсионеры, мол, в центре жить не должны, тут для них должно быть слишком дорого.

          На самом деле московскому центру джентрификация никогда не требовалась – он всегда был престижным. А вот в Люблино, Кузьминках и других аутсайдерах списка программы джентрификации необходимо запускать максимально срочно. Можно сколь угодно иронизировать над московскими хипстерами и их оторванностью от реальности, но и «Винзавод», и дизайн-завод «Флакон» действительно стали новыми точками притяжения после того, как там сперва завелись хипстеры, а затем подтянулся серьезный бизнес. То же самое нужно срочно делать в Люблино и Кузьминках.

          Крафтовые бары, коворкинги, ярмарки со смузи и боулами – пусть для чиновников и большинства тех, кому за 40, эти слова звучат незнакомо, но других методов облагораживания немодных районов пока не придумали.

          Чтобы пришла молодежь, нужна и дешевая аренда, и административная поддержка, чтобы в предоставленной мэрий или муниципалитетом недвижимости не открылся очередной «быстрокредит» или «наливайка» с прокисшим «живым» пивом.

          Возможно, следует внимательно изучить опыт районов, у которых «получилось». Головинский район из топа списка соседствует с аутсайдером – Западным Дегунино. Управы, которым удалось решить практически одинаковые для всех городские проблемы, должны делиться опытом с «отстающими».

          В сентябре 2019 года в Москве состоятся выборы городской Думы, политизация всех аспектов городской жизни в ближайшие месяцы неизбежна. Если и власть, и оппозиция не будут традиционно обвинять друг друга во всех грехах, а попробуют совместно разработать программу решения проблем районов, оказавшихся в нижней части списка, ситуация вполне может измениться даже в короткие сроки. Вспомним, как мало времени потребовалось на то, чтобы превратить Парк Горького из непопулярного места с опасными для желудка шашлычными и ржавыми аттракционами в модный и любимый москвичами культурный объект.

          Разделение столицы на «благополучный» Запад и «неблагополучный» Восток невыгодно никому – ни властям, ни бизнесу, ни самим москвичам.


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