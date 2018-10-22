Почему Москва раскололась на ужасный Восток и прекрасный Запад

Российская столица все больше поляризуется. Отдельные ее районы становятся все краше и престижнее, а другие все больше населяются бедняками, маргиналами и приезжими. Казалось бы, такова мировая практика. Однако подобное разделение московских районов наносит огромный вред – и есть рецепты того, как этот недуг излечивается.

Опубликован очередной рейтинг районов Москвы. Агентство Domofond.Ru попросило 4154 москвича оценить район, где они живут, по 10-балльной системы. Вопросы касались безопасности, чистоты, экологии, тишины, общественного транспорта, дорог/парковок, магазинов и рынков, спорта и отдыха, инфраструктуры для детей, соседей, работы коммунальных служб, соотношения доходов и уровня жизни, а также оценки района в целом.

В получившемся рейтинге восемь мест из первых десяти занимают районы, расположенные на северо-западе, западе или юго-западе столицы. Самым лучшим признан район Строгино, дальше идут Хорошёвский, Крылатское, Раменки, Головинский (Северный округ), Академический, Южное Бутово (Южный округ), Ломоносовский, Митино и Тропарёво-Никулино.

Центральные районы с самой дорогой недвижимостью находятся в центре рейтинга: Хамовники на 34-м, Пресненский на 47-м, Басманный на 48-м. Самый дорогой район Арбат, как и Якиманка в рейтинг не вошли из-за недостаточности данных (в списке 91 район, а всего их в Москве – 125).

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Самые худшие с точки зрения жителей районы расположились преимущественно на востоке: на 81 месте - Ярославский район, далее идут Западное и Восточное Дегунино ( оба Северный округ), Печатники, Зябликово, Рязанский, Бирюлево Западное (Южный округ), Дмитровский (Северный), Кузьминки и самый плохой район Москвы – Люблино. Еще одного крупного юго-восточного района – Текстильщики, как и ряда других, в рейтинге нет.

Причем Люблино стало самым неприятным для жизни месту по нескольким показателям: это и чистота, и работа ЖКХ, и соотношение доходов и уровня жизни, и оценка района в целом.

Таким образом, налицо формирование в столице целых неблагополучных кластеров. В восточной части Москвы жители недовольны качеством жизни, в западной довольны, на севере и юге ситуация не столь однозначна.

Чем угрожает городу формирование неблагополучных кластеров, общеизвестно: это переход района в затяжное «пике». Снижение стоимости недвижимости, отъезд благополучных жителей и приезд неблагополучных, в первую очередь – мигрантов и беженцев, разгул криминала, отказ полицейских, медицинских и других экстренных служб выезжать в эти районы, и, наконец, формирование самовоспроизводящегося рассадника проблем для всего города. Такие районы есть во французских городах, есть в американских.

Москва до недавнего времени успешно сопротивлялась разделению живой ткани города на «благополучные» и «неблагополучные» районы. Одной из основных причин является бесплатная приватизация жилья: люди перевели в собственность полученные в советское время квартиры и живут в них вопреки неприятному соседству и другим проблемам.

В США и Франции количество собственников жилья значительно меньше, поэтому как только жизнь в районе ухудшается, благополучные люди покидают его гораздо быстрее.

Но жизнь не стоит на месте. В Москве сформировался рынок съемного жилья, молодежь более просто относится к аренде квартиры. Сдавать свою квартиру в одном районе и жить в другом – более престижном, расположенном поближе к работе, или наоборот, более удаленном от центра и более дешевом, постепенно становится распространенным явлением. В результате превращение районов и целых округов в «каменные джунгли» происходит быстрее. Мигранты активно заселяют Выхино, Кузьминки, Текстильщики, Люблино. Чисто «национальных» районов пока не возникло, но вымывание русскоязычного населения из этих районов налицо.

В целом, не так уж важно, почему проблема сформировалась, главный вопрос – как её решать? В европейских и американских городах при поддержке муниципальных и региональных властей развиваются разнообразные программы джентрификации. Что это такое? Это когда молодежь, привлеченная низкими ценами на аренду, заселяет какой-то квартал. Он становится популярным, цены на недвижимость начинают расти. В итоге сперва район покидают мигранты и прочие неблагополучные соседи, а затем – та самая молодёжь.

С неверным пониманием термина «джентрификация» недавно был связан скандал с участием представительницы института «Стрелка», которая с явным сожалением рассказывала о том, что пенсионеры, мол, в центре жить не должны, тут для них должно быть слишком дорого.

На самом деле московскому центру джентрификация никогда не требовалась – он всегда был престижным. А вот в Люблино, Кузьминках и других аутсайдерах списка программы джентрификации необходимо запускать максимально срочно. Можно сколь угодно иронизировать над московскими хипстерами и их оторванностью от реальности, но и «Винзавод», и дизайн-завод «Флакон» действительно стали новыми точками притяжения после того, как там сперва завелись хипстеры, а затем подтянулся серьезный бизнес. То же самое нужно срочно делать в Люблино и Кузьминках.

Крафтовые бары, коворкинги, ярмарки со смузи и боулами – пусть для чиновников и большинства тех, кому за 40, эти слова звучат незнакомо, но других методов облагораживания немодных районов пока не придумали.

Чтобы пришла молодежь, нужна и дешевая аренда, и административная поддержка, чтобы в предоставленной мэрий или муниципалитетом недвижимости не открылся очередной «быстрокредит» или «наливайка» с прокисшим «живым» пивом.

Возможно, следует внимательно изучить опыт районов, у которых «получилось». Головинский район из топа списка соседствует с аутсайдером – Западным Дегунино. Управы, которым удалось решить практически одинаковые для всех городские проблемы, должны делиться опытом с «отстающими».

В сентябре 2019 года в Москве состоятся выборы городской Думы, политизация всех аспектов городской жизни в ближайшие месяцы неизбежна. Если и власть, и оппозиция не будут традиционно обвинять друг друга во всех грехах, а попробуют совместно разработать программу решения проблем районов, оказавшихся в нижней части списка, ситуация вполне может измениться даже в короткие сроки. Вспомним, как мало времени потребовалось на то, чтобы превратить Парк Горького из непопулярного места с опасными для желудка шашлычными и ржавыми аттракционами в модный и любимый москвичами культурный объект.

Разделение столицы на «благополучный» Запад и «неблагополучный» Восток невыгодно никому – ни властям, ни бизнесу, ни самим москвичам.