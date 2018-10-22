Собянин подвел итоги своей работы в качестве мэра Москвы

Сергей Собянин рассказал, что изменилось в сферах здравоохранения, экономики, соцподдержки, транспорта и городской среды за восемь лет его пребывания в должности мэра Москвы.

«Начну с самой важной и чувствительной темы для большинства горожан – здравоохранения. За минувшие годы мы прошли большой путь. Провели болезненную, но необходимую структурную реорганизацию городского здравоохранения, изменили системы финансирования и оплаты труда, оснастили современным оборудованием», – сказал Собянин в парламенте на ежегодном докладе о результатах деятельности правительства Москвы.

Он сообщил, что уровень смертности сократился в 2,6 раза, достигнув 15%, «а средняя ожидаемая продолжительность жизни москвичей достигла уровня многих развитых мировых городов». По его словам, в текущем году уровень удовлетворенности московской медицины преодолел значение в 50%, пишет ТАСС.

Согласно отчету, в полтора раза увеличилось количество москвичей старше 80 лет: с 394 до 590 тыс. человек. В связи с изменениями пенсионного законодательства в столице установили соцподдержку для людей старше 50 лет.

За восемь лет в столице появилось 803 километра дорог, включая магистрали. Средняя скорость автомобилей в потоке выросла с 45 км/час до 52 км/час.

«Город стал ближе для людей – жители районов у МКАД в среднем тратят на 20 минут меньше, чтобы доехать до центра и вернуться домой», – утверждает мэр Москвы.

Также он сообщил о планах до 2023, согласно которым в Москве должны появиться новые дороги, магистрали и станции метро. К этому времени должны будут закончить постройку основных участков Большой кольцевой линии и начать работу над новыми линиями метро.

С 2010 года в столице изменился облик 350 улиц и площадей, а также 572 зеленые территории. В прошлом году открылся большой парк «Зарядье», а в сентябре этого года в нем открыли одноименный концертный зал мирового уровня.

По словам Собянина, экономика Москвы уверенно растет. За восемь лет в столице создали свыше двух тысяч технопарков, коворкингов, центров услуг для бизнеса, центров коллективного пользования оборудованием и венчурных фондов.

Мэр также отметил перспективы в сферах экологии и образования. Будущее образования он видит в развитии профильного и дополнительного образования, IT-технологиях и развитии предпринимательских навыков у школьников. А экологию, по его словам, в ближайшие пять лет ждут качественные улучшения. В частности с 2021 года в столице планируют прекратить закупку автобусов с двигателями внутреннего сгорания и перейти на электробусы. Также планируется приведение в порядок полигоны бытовых отходов.