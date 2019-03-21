Создана согласительная комиссия по закону о хостелах

Госдума приняла постановление о создании комиссии по закону о хостелах, комиссия вместе с Советом Федерации займется доработкой документа и скорректирует сроки вступления в силу.

По регламенту Госдумы, по итогам рассмотрения закона ответственный комитет (в данном случае – комитет ЖКХ) вносит на рассмотрение парламента проект постановления, в котором может предложить снять закон с рассмотрения, создать комиссию для разбора разногласий между палатами или преодолеть вето Совфеда и принять закон без участия СФ, направив его на подпись президенту, передает РИА «Новости».

Комитет ЖКХ согласился создать комиссию при условии, что если закон не будет принят в течение трех месяцев, то нижняя палата парламента пойдет на преодоление вето. Работа комиссии продлится до 29 марта 2019 года.

Ранее Совет Федерации отклонил законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, принятый Госдумой. Основным аргументом против принятия Совфед назвал короткий переходный период – 10 дней, и отсутствие компенсации выпадающих доходов субъектов федерации.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как «квартирный вопрос» поссорил палаты российского парламента.