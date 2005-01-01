Совфед отклонил закон о запрете хостелов в жилых домах

Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, принятый Госдумой, сенаторы планируют доработать проект вместе с депутатами Госдумы.

Основным аргументом против принятия Совфед назвал короткий переходный период – 10 дней, и отсутствие компенсации выпадающих доходов субъектов федерации, передает РИА «Новости».

«Совет Федерации в основной массе поддерживает закон, но мы выступаем против незамедлительного ввода его в действие. Мы не оспариваем необходимость его принятия, но только с 1 января 2020 года, чтобы дать возможность цивилизованно закрыть бизнес», – пояснила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее Госдума во втором чтении одобрила проект закона о запрете по размещению гостиниц в жилых помещениях. Согласно документу, «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг» или услуг по временному размещению других людей.