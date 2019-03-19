В Госдуме решили создать согласительную комиссию по закону о хостелах

Комитет Государственной Думы по ЖКХ принял решение о создании согласительной комиссии по закону о хостелах, чтобы преодолеть разногласия с Советом Федерации, сообщила глава комитета Галина Хованская.

«Сегодняшние решение – создать согласительную комиссию и через три месяца, если не будет принято решение, мы преодолеваем вето», – передает ее слова РИА «Новости».

После того, как Совфед наложил вето на законопроект, комитет Госдумы вносит на рассмотрение парламента проект постановления либо о снятии закона с дальнейшего рассмотрения, либо о создании согласительной комиссии, либо о преодолении вето СФ. В последнем случае документ сразу направляется на подпись президенту.

Хованская отметила, что ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» выступают за преодоление вето, а «Единая Россия» выступила за работу в согласительной комиссии, сократив при этом срок до трех месяцев. Датой принятия закона называется 1 июля.

На прошлой неделе Хованская заявила, что именно преодоление вето Совета Федерации по законопроекту о запрете хостелов в многоквартирных домах является основным вариантом действия Госдумы.

В среду Совет Федерации отклонил законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, принятый Госдумой. Основным аргументом против принятия Совфед назвал короткий переходный период – 10 дней, и отсутствие компенсации выпадающих доходов субъектов федерации.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как «квартирный вопрос» поссорил палаты российского парламента.