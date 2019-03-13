В Госдуме собрались преодолеть вето Совфеда по закону о запрете хостелов

Депутаты Госдумы рассматривают как основной вариант преодоление вето Совета Федерации по законопроекту о запрете хостелов в многоквартирных домах, заявила один из авторов документа, глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).

«В Госдуме сейчас несколько вариантов действий. Первый – это преодоление вето, что обсуждается, и, видимо, это сейчас будет рассмотрено как основной вариант», – сказала депутат, сообщает ТАСС.

Во вторник Хованская также выразила несогласие с замечаниями комитета Совета Федерации по социальной политике, который на заседании во вторник также не поддержал данный закон из-за короткого срока переходного периода. По ее словам, бизнес имел достаточно большой срок для подготовки к последствиям принятия закона о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах.

В среду Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, принятый Госдумой. Основным аргументом против принятия Совфед назвал короткий переходный период – 10 дней, и отсутствие компенсации выпадающих доходов субъектов федерации. Сенаторы планируют доработать проект вместе с депутатами Госдумы.