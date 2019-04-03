Комиссия Госдумы и Совфеда вынесла решение по закону о хостелах

Дата вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых квартирах согласительной комиссией Госдумы и Совета Федерации установлена на 1 октября.

Сопредседатель комиссии, глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко сообщил, что верхняя палата предлагает установить дату на 1 октября; другой сопредседатель, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская отметила, что других предложений не поступало, передает ТАСС.

Первый зампред думского комитета по ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что депутаты провели консультации с туристическими регионами, поддерживающими закон и просящими дать возможность закупившим места размещения на лето возможность отдохнуть.

«Думаю, завтра на пленарном заседании мы сможем рассмотреть соответствующий проект постановления», – сказала Хованская.

Нижняя палата парламента теперь должна провести повторное голосование по документу в редакции согласительной комиссии, после чего он поступит в Совфед.

Напомним, комитет Госдумыпо ЖКХ принял решение о создании согласительной комиссии по закону о хостелах, чтобы преодолеть разногласия с Советом Федерации. 21 марта 2019 года она была создана.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как «квартирный вопрос» поссорил палаты российского парламента.