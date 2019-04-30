ЕК озвучила сроки возобновления переговоров по газу с Россией и Украиной

Еврокомиссия (ЕК) ставит задачу возобновления трехсторонних газовых переговоров с Россией и Украиной до конца июля, заявили во вторник в пресс-службе ЕК.

«Дата пока не определена. Еврокомиссия ставит перед собой задачу проведения этих переговоров до летних каникул», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Имеются в виду политические каникулы, которые в Брюсселе начинаются в последнюю неделю июля и продолжаются до конца августа.

Ранее сообщалось, что министр энергетики России Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович обсудили перспективы продолжения трехсторонних переговоров по газу.