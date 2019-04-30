Новак и Шефчович обсудили перспективы продолжения переговоров с Украиной по газу

Министр энергетики России Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович провели телефонный разговор, в котором обсудили перспективы продолжения трехсторонних переговоров Москвы, Брюсселя и Киева по газу, сообщает российское Минэнерго.

«В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе перспективы продолжения трехсторонних переговоров в формате Россия-ЕС-Украина по транзиту российского газа в страны Европы, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ», – передает РИА «Новости» сообщение Минэнерго.

Последние трехсторонние переговоры прошли в Брюсселе 21 января. Министр энергетики России Александр Новак тогда сообщил, что представители России и Украины подтвердили заинтересованность в продолжении транзита газа.