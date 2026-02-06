Запашный рассказал о самочувствии после двух операций в ЛНР

Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.0 комментариев
Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный рассказал о своем самочувствии после двух операций, которые ему сделали в Луганской республиканской клинической больнице.
Запашный сообщил, что приехал в Луганск для съемок цикла программ «Мужики» для телеканала «Звезда». Как отметил артист, «все нормально, слава Богу, все хорошо», и он не хочет вдаваться в детали, но у него возникли определенные проблемы со здоровьем сразу после приезда, передает ТАСС.
После поступления в больницу ему экстренно провели первую, по его словам, легкую операцию ночью, а спустя два с половиной дня – еще одну процедуру. Врачам удалось оперативно оказать всю необходимую помощь.
