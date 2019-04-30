Индийская армия обнаружила следы йети

Альпинисты индийской армии в Гималаях сообщили, что нашли следы йети – снежного человека.

Согласно сообщению подразделения, следы были найдены 9 апреля у базового лагеря Макалу, передает РИА «Новости».

Размер отпечатков стопы найденного существа измерили, он составил 32х15 дюймов.

«Этого неуловимого снежного человека прежде видели лишь один раз – в Национальном парке Макалу-Барун», – сообщили военные в соцсетях.

На опубликованных снимках зафиксирован отпечаток гигантской стопы на снегу.

Пользователи соцсетей оценили «находку» скептически.

«Не хочу звучать непатриотично, но мне кажется, йети не привыкли ходить по подиуму, ставя одну ногу перед другой, как это делают модели. Если только это не одноногий йети», – приводит агентство цитату пользователя по имени Хемант Чандак.

Еще один пользователь Twitter Кушаль Праджапати отметил, что до сих пор не было ни одного убедительного исследования, которое бы подтвердило существование мифического создания.

«Организации подобно вашей должны быть более ответственными и осторожными, прежде чем заявлять об обнаружении каких-либо следов «йети». На эту тему было проведено множество исследований и ни одно не представило убедительных доказательств их существования», – сказал он.

В 2017 году американские ученые развеяли миф о живущем в Гималаях гигантском человекоподобном существе – йети.