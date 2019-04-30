UTair опровергла прекращение деятельности

Авиакомпания Utair опровергает информацию о высоком риске прекращения деятельности, заявил президент компании Павел Пермяков.

По его словам, компания будет продолжать совершать все полеты по расписанию, передает РИА «Новости».

Ранее в заключении за 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности аудиторская компания указала на риски прекращения деятельности авиакомпании. Это связано с тем, что UTair и ее дочерние компании по итогам года получили чистый убыток в 22 млрд рублей.