UTair предупредила о риске прекращения работы

Авиакомпания Utair предупредила о высоком риске прекращения деятельности, говорится в заключении за 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Согласно документу, опубликованному на сайте компании, UTair и ее дочерние компании по итогам года получили чистый убыток в 22 млрд рублей. В 2017 году чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей.

«Ситуация ухудшилась в 2018 году в связи со значительным ухудшением конъюнктуры российской авиаотрасли. Основными причинами стали рост цен на авиатопливо, обусловленный изменением условий налогообложения добычи и реализации нефти и нефтепродуктов в России, и конкурентное давление на доходные тарифы в 2018 году», – говорится в отчете.

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Краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 75 млрд рублей, а чистые активы в минусе на 30,6 млрд.

В 2018 году сообщалось, что авиаперевозчик UTair за первые шесть месяцев понес убытки в 3,8 млрд рублей.