Нефть подешевела на опасениях роста добычи ОПЕК

Цены на нефть во вторник утром снизились на фоне опасений, что страны ОПЕК могут увеличить добычу сырья с целью компенсировать выбывающую с рынка иранскую нефть.

По состоянию на 7.54 по Москве стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2% – до 71,34 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,09%, до 63,44 доллара.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения увеличения добычи в странах ОПЕК после того, как 2 мая прекратится действие исключений из нефтяных санкций США против Ирана. Аналитики Bank of America Merrill Lynch, мнение которых приводит Reuters, прогнозируют, что добыча нефти Ираном снизится до 1,9 млн баррелей в день во втором полугодии 2019 года с 3,6 млн баррелей в день в третьем квартале 2018-го, поскольку санкции США вступят в полную силу.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.

Теперь же США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти и в дальнейшем расширить давление на Иран. В том числе решено не делать исключений из нефтяных антииранских санкций для ряда стран.

Отказ США продлить разрешение на закупку иранской нефти для ряда стран застал эти государства врасплох.

Руководитель отдела по рынкам и стратегии SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes) считает, что ОПЕК будет стремиться любой ценой избежать роста стоимости нефти до уровня, который вызовет давление на спрос.