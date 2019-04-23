Нефть продолжила дорожать на новостях вокруг санкций против Ирана

Во вторник цены на нефть продолжают расти и находятся у максимумов с начала ноября 2018 года на фоне решения США об отмене исключений из санкций на покупку иранской нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,36% – до 74,31 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость июньских фьючерсов на WTI повышалась на 0,49% - до 65,87 доллара.

Обе отметки – максимум с начала ноября 2018 года.

Отмечается, что ключевым фактором, поддерживающим стоимость «черного золота», стало решение США об отмене исключений из нефтяных санкций против Ирана.

Отказ США продлить разрешение на закупку иранской нефти для ряда стран застал эти государства врасплох, так как всего несколько недель назад Вашингтон придерживался противоположных намерений.

До этого США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти. Более того, Соединенные Штаты пообещали в дальнейшем расширить давление на Иран.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американские санкции против Ирана сделают Россию богаче.