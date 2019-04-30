Чехия распечатала стратегические резервы нефти

Правительство Чехии приняло решение о выделении сырья из стратегических государственных резервов нефти для нефтеперерабатывающего предприятия в городе Литвинов, сообщила министр финансов страны Алена Шиллерова.

«Правительством решено выделить нефть из госрезерва для холдинга «Унипетрол», которому принадлежит нефтеперерабатывающее предприятие в Литвинове», – цитирует ТАСС министра финансов Чехии.

По ее словам, нефть из госрезерва предназначена для предприятия, специализирующегося на переработке сырья, поступавшего в Чехию из России по нефтепроводу «Дружба».

Собственных запасов нефти на предприятии в Литвинове осталось на пять дней.

По словам министра, государственных резервов нефти Чехии якобы хватит на 84 дня. В Праге рассчитывают, что проблемы с поставками российской нефти вскоре будут урегулированы.

Тем временем председатель Управления государственных резервов Чехии Павел Швагр сообщил, что запасов топлива, изготовленного из нефти, в стране осталось на 30 дней. Однако, по его данным, сырье уже начало поступать в республику по железной дороге, а компании, оперирующие на чешском нефтяном рынке, увеличили закупки нефти за границей.

Напомним, 19 апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, поступающей из России. После этого Варшава уведомила Минск об отказе принимать нефть, транзит через Белоруссию в Европу был остановлен. 25 апреля импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» приостановила Чехия.

В понедельник днем «чистая» российская нефть, соответствующая техрегламенту ЕАЭС, достигла границы с Белоруссией. Между тем, в концерне «Белнефтехим» утверждают, что «чистая» нефть в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» пока не поступила.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможность диверсии на российском участке нефтепровода «Дружба».

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