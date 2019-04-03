В Брунее ввели смертную казнь за гомосексуализм и измены

Бруней ввел в уголовный кодекс смертную казнь за гомосексуализм и супружеские измены через забрасывание камнями.

Казнь будет применяться также к насильникам и людям, порочащим имя пророка Мухаммеда, сообщает France-Presse.

Также новый закон вводит ампутацию конечностей за воровство. Наказания могут применены как к мусульманам, так и лицам, исповедующим другие религии.

Султан Брунея Хассанал Болкиах не заявлял официально о вступлении в силу новых законов, но призвал ранее к усилению традиций шариата, отмечается в сообщении.

Сообщается, что вступление в силу закона о смертной казни уже вызвало бурю возмущений во всем мире и было осуждено ООН, назвавшей новые законы Королевства «жестоким и бесчеловечным наказанием». По информации РИА «Новости», верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывала Бруней не вводить «драконовские законы», так как «будет означать серьезный откат в защите прав человека населения страны».