ФСБ возбудила дело в отношении главы Евпатории

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории по подозрению в превышении полномочий.

«Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»)», – говорится в сообщении пресс-служба управления.

В администрации города и по месту его жительства проводятся обыски, передает ТАСС.

Ранее суд постановил расторгнуть трудовой контракт с главой администрации Евпатории Андреем Филоновым из-за «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов».