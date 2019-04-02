Суд велел уволить мэра Евпатории

Суд постановил расторгнуть трудовой контракт с главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.

Об этом сообщил сам мэр на своей странице в Facebook. Он рассказал, что Евпаторийский городской суд удовлетворил соответствующий иск прокурора.

Уволить Филонова решили из-за «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Макаревича Э.В».

Филонов сказал, что «в силу ряда причин» пока не может комментировать решение суда с точки зрения должностного лица, но имеет на это право как «рядовой гражданин».

Он пояснил, что не был «автоматически уволен с занимаемой должности», решение «не вступило в законную силу», причем Филонов полагает, что так «и не вступит» По его словам, «есть веские правовые основания считать, что судебное решение останется нереализованным».

Мэр заявил, что ожидал «подобного исхода дела», «соответствующая апелляционная жалоба в Верховный Суд Крыма» уже подготовлена. Он отметил, что обычно подобные судебные решения «отменяются вышестоящими судебными инстанциями».

«Уважаемые коллеги! Сообщаю, что завтра все плану, я на работе, ПроФилонить не получится», – сообщил он.