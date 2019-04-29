По делу о мошенничестве арестован экс-глава «дочки» Роскосмоса

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего и.о. гендиректора НПО «Техномаш» (входит в Роскосмос) Дмитрия Панова, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере в сфере оборонно-промышленного комплекса.

«Избрать в отношении подозреваемого Панова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июня», – передает ТАСС решение судьи Ларисы Семеновой.

Панов подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Он отвергает свою вину.

Потерпевшая сторона по делу – «Пермский пороховой завод».

Из материалов дела следует, что на Панова указали его бывший заместитель по финансам и начальник 120-го центра ФГУП НПО «Техномаш». Следователь в суде сообщил, что Панов был осведомлен, какие показания давали по делу свидетели, и теперь может оказать на них давление, а также уничтожить вещественные доказательства по делу. Также не установлено местонахождение похищенных средств, однако причастность Панова к преступлению подтверждается допросами свидетелей.

«Назначено проведение строительно-технической экспертизы в Перми, акты выполненных работ не были фактически выполнены, сфальсифицированы», – отметила в суде представитель МВД. По ее словам, обвинение подозреваемому будет предъявлено во вторник в СИЗО.

Сам Панов утверждает, что не имеет никакого отношения к хищению, он занимается научной деятельностью. Он просил об избрании ему домашнего ареста.

«Ущерб по делу до сих пор не установлен, который якобы причинен предприятию. В чем меня обвиняют, я не понимаю. На очных ставках подтверждение моей вины не прозвучало», – сказал он.

Панов был задержан 24 апреля. Источник в Роскосмосе сообщал, что он был уволен вместе с двумя советниками распоряжением главы госкорпорации Дмитрия Рогозина после ознакомления с итогами деятельности Панова в «Техномаше».

Панов работал в НПО «Техномаш» с 2012 года, начал первым заместителем генерального директора, после был назначен и.о. гендиректора.

Уголовное дело было возбуждено в феврале после внутренних проверок. Дело касалось хищения более 410 млн рублей в рамках гособоронзаказа по реконструкции производства «Пермского порохового завода». Следствие полагает, что подрядчик – ООО «Москапстрой» – получил аванс в размере 440,4 млн рублей, но работы на конец 2017 года выполнил только на сумму, немного превышающую 32 млн рублей.