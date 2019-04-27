Путин рассказал о 20-летнем плане по СПГ

За 20 лет Россия планирует довести поставки СПГ за рубеж с нынешних почти 27 млрд кубометров до 100 млрд, сообщил глава российского государства Владимир Путин на форуме «Один пояс – один путь» в Пекине.

За прошлый год показатель вырос более чем на 70%, передает РИА «Новости».

Путин рассказал, что на севере страны появятся новые заводы. Рассматривается возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2».

Напомним, Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу.