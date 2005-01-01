Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Чистый импорт российского СПГ странами Европы по итогам 2018 года составил 4,4 млн тонн, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн тонн сжиженного газа, говорится в ежегодном докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL).

С запуском проекта «Ямал СПГ» компании «Новатэк» Россия в 2018 году по объемам экспорта сжиженного газа приблизилась к США. Так, если экспорт американского СПГ по итогам 2018 года составил 20,7 млн тонн, то экспорт СПГ из России достиг 18,4 млн тонн (объемы проектов «Сахалин-2» и «Ямал СПГ»), передает ТАСС.

Австралия, США и Россия (за счет «Ямал СПГ») обеспечили основной прирост предложения сжиженного газа в 2018 году. Новые объемы абсорбировали главным образом Китай и Южная Корея, отмечается в докладе.

Чистый импорт СПГ странами Европы увеличился на 6,4% год к году – до 48,9 млн тонн преимущественно за счет увеличения поставок в Бельгию (+ 1 млн тонн) и Нидерланды (+ 1,3 млн тонн).

В то же время Испания в 2018 году снизила ввоз СПГ на 1,4 млн тонн в связи с приростом импорта трубопроводного газа. Всего Испания импортировала 10,8 млн тонн СПГ в отчетном году, за ней следуют Турция (8,3 млн тонн), Франция (7,8 млн тонн) и Италия (6 млн тонн).

В целом глобальный импорт СПГ в прошлом году вырос на 8,3% – до 314 млн тонн. Закупают сжиженный газ всего 42 страны, экспортируют – 20. Новыми странами импортерами сжиженного газа стали Бангладеш и Панама. Львиная доля поставок (76%) приходится на страны Азии.

Напомним, в минувшую пятницу Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом. Неделей ранее был утвержден план строительства СПГ терминала на Камчатке.

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