Утвержден план строительства СПГ терминала на Камчатке

Правительство утвердило комплексный план реализации инвестпроекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке, который должен увеличить загрузку Северного морского пути за 10 лет втрое.

«Реализация проекта позволит увеличить объем перевозки по Северному морскому пути с 9,7 млн тонн в 2017 году до 31,4 млн тонн к концу 2026 года, обеспечить переход Северного морского пути на круглогодичную загрузку, создать крупнейший в регионе региональный СПГ-хаб», – передает ТАСС текст распоряжения правительства.

Также за счет проекта планируется привлечение 70 млрд рублей частных инвестиций, буду созданы новые рабочие места.

Ранее на этой неделе российское правительство разрешило некоторым иностранным судам провозить сжиженный природный газ по Северному морскому пути.

Северный морской путь – главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны.